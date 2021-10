“Χαμούλης” πριν τις δυο αναμετρήσεις των προκριματικών του Μουντιάλ 2022. Σοβαρά επεισόδια αστυνομικών και Ούγγρων οπαδών στο Γουέμπλεϊ, πριν την έναρξη του ματς στην έδρα της Αγγλίας. Επεισόδια και πριν την έναρξη του Αλβανία – Πολωνία.

Δεκάδες οπαδοί της Ουγγαρίας συγκρούστηκαν με Βρετανούς αστυνομικούς που έκαναν χρήση γκλοπ, εντός του Γουέμπλεϊ, στο ξεκίνημα του εν εξελίξει αγώνα με την Αγγλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022.

Περίπου 600 Ούγγροι οπαδοί, στριμώχτηκαν σε μια μικρή γωνιά του γηπέδου, φορώντας τα μαύρα μπλουζάκια των Ultras που ακολουθούν την Εθνική ομάδα τους σε όλα τα γήπεδα της Ευρώπης.

Καθώς το ματς ξεκίνησε σεκιούριτι εισήλθαν στη συγκεκριμένη εξέδρα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν πολύ βίαιες συγκρούσεις. Στη συνέχεια κατέφτασε στο σημείο ένας μεγάλος αριθμός αστυνομικών, που άρχισαν να χτυπούν με τα γκλοπ τους οπαδούς, πολλοί εκ των οποίων ανέβηκαν στο κιγκλίδωμα «απαντώντας» με κλωτσιές προς τους αστυνομικούς και τους σεκιούριτι.

BREAKING: Hungary fans have clashed with police at Wembley during tonight’s World Cup Qualifier against England. pic.twitter.com/JKHlxzCzGy