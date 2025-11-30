Προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027: Πρώτη η Εθνική Ελλάδας, δείτε τη βαθμολογία του ομίλου της

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ έκανε το 2/2 στον όμιλο της για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, μετά την εκτός έδρας νίκη της επί της Πορτογαλίας.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, πέρασε από την έδρα της Πορτογαλίας και βρέθηκε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου της.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Μαυροβούνιο επικράτησε της Ρουμανίας και έπιασε τους Πορτογάλους στη δεύτερη θέση.

Ο επόμενος αγώνας της επίσημης αγαπημένης στον δρόμο για το Κατάρ είναι προγραμματισμένος για τις 27 Φεβρουαρίου 2026. Η γαλανόλευκη θα υποδεχθεί το Μαυροβούνιο. Μένει να οριστεί η ακριβής έδρα και η ώρα έναρξης του αγώνα.

Τα αποτελέσματα:

Πορτογαλία – Ελλάδα 68-76

Ρουμανία – Μαυροβούνιο 75-80

Η βαθμολογία του ομίλου:

1. Ελλάδα 2-0

2. Πορτογαλία 1-1

3. Μαυροβούνιο 1-1

4. Ρουμανία 0-2