Πορτογαλία – Ελλάδα 68-76: Γαλανόλευκο διπλό με υπογραφή Λαρεντζάκη – Σαμοντούροφ

Το 2/2 στον όμιλο της στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ έκανε η Εθνική Ελλάδας. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πέρασε δύσκολα από το Οπόρτο, επικρατώντας της μαχητικής Πορτογαλίας με 76-68 για τη 2η αγωνιστική.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις της στο πρώτο παράθυρο και φιγουράρει μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου της με το απόλυτο των νικών.

Σ’ ένα όχι και τόσο καλό ποιοτικά παιχνίδι, όπου οι σκληρές άμυνες κυριάρχησαν, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κατάφερε να επιβιώσει στο Οπόρτο, έχοντας σε μεγάλο βράδυ τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο οποίος έβαλε μεγάλα σουτ και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 15 πόντους και 4/7 τρίποντα, ενώ έκανε κι ένα κρίσιμο κλέψιμο στο φινάλε του αγώνα.

Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ διψήφιοι ήταν ακόμα οι Μήτρου Λονγκ (11π.) και Παπανικολάου (10π.).

Ο επόμενος αγώνας της επίσημης αγαπημένης στον δρόμο για το Κατάρ είναι προγραμματισμένος για τις 27 Φεβρουαρίου 2026. Η γαλανόλευκη θα υποδεχθεί το Μαυροβούνιο. Μένει να οριστεί η ακριβής έδρα και η ώρα έναρξης του αγώνα.

Ο αγώνας

Τα πρώτα λεπτά ανήκαν στους γηπεδούχους με το 0-4 να γίνεται 13-4 (3′) και την Ελλάδα να αναζητά τις δικές της λύσεις. Ο Βασίλης Σπανούλης είδε τους παίκτες του να απαντούν με τον ίδιο τρόπο και ένα δικό τους 13-0 που διαμόρφωσε το 13-17 (7’40”) από τα χέρια του Σαμοντούροφ.

Τα τρίποντο βοήθησαν την επίσημη αγαπημένη να ξεφύγει. Τολιόπουλος, Χαραλαμπόπουλος, Καλαϊτζάκης και Λαρεντζάκης έκαναν την δική του σκυταλοδρομία από τα 6μ75 για να φτάσει η διαφορά στο +10 (17-27, 10’20”) και στο +12 (21-33, 13′) και η Ελλάδα στο 7/12 από μακρινή απόσταση. Τα ποσοστά όμως από το τρίποντο έπεσαν, η Πορτογαλία βρήκε το χώρο να τρέξει και να κάνει το δικό της παιχνίδι για να δώσει στην διαφορά την μικρότερη δυνατή τιμή στα μισά της διαδρομής (36-37)

O Μπρίτο με την επανέναρξη του αγώνα έδωσε το προβάδισμα στην Πορτογαλία (38-37), αλλά ο Σαμοντούροφ ευστόχησε για τρεις (38-40, 21′). Το τρίποντο του Λαρεντζάκη έδωσε έναν αέρα έξι πόντων στην ελληνική ομάδα (42-48, 26′) και ένα ακόμη από τον Λάρι διαμόρφωσε το 47-54 (29′) με τον Χαραλαμπόπουλο να βοηθά την Ελλάδα να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από τη γραμμή (47-56, 29’50”).

Η οικοδέσποινα συνέχισε να πιέζει (54-56, 31’30”), αλλά τα τρίποντα έδωσαν και πάλι την λύση με τους Λαρεντζάκη και Φλιώνη να ευστοχούν για το 54-62 (32’30”). Η απόσταση μειώθηκε για μία ακόμη φορά με τον Βόιτσο να απαντά με τον ίδοι τρόπο για το 59-62 (35’15”).

Σαμοντούροφ, Μήτρου Λονγκ και Παπανικολάου ήταν εκεί για να δώσουν “αέρα” και πάλι στην ελληνική ομάδα (63-72, 38′), ενώ οι δύο πρώτοι ήταν εκεί για το 66-75 με 35” για την ολοκλήρωση του αγώνα, ο οποίος σφραγίστηκε με το τελικό 68-76

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-24, 36-37, 49-56, 68-76.

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Λαρεντζάκης 15 (4), Τολιόπουλος 7 (2), Φλιώνης 3 (1), Καλαϊτζάκης 3 (1), Χαραλαμπόπουλος 5 (1), Παπανικολάου 10 (1), Σαμοντούροβ 12 (2), Μήτρου Λονγκ Ν. 11 (1), Καραγιανίδης 4, Αντετοκούνμπο 6, Μπαζίνας.

Το πρόγραμμα του δεύτερου ομίλου:

27/11

Ελλάδα – Ρουμανία 91-64

Μαυροβούνιο – Πορτογαλία 62-83

30/11

Πορτογαλία-Ελλάδα 68-76

Ρουμανία-Μαυροβούνιο 75-80

27/2

Ελλάδα-Μαυροβούνιο

Πορτογαλία-Ρουμανία

2/3

Μαυροβούνιο-Ελλάδα

Ρουμανία-Πορτογαλία

2/7

Ρουμανία-Ελλάδα

Πορτογαλία-Μαυροβούνιο

5/7

Ελλάδα-Πορτογαλία

Μαυροβούνιο-Ρουμανία

Η κατάταξη

1.Ελλάδα 2-0 4

2.Πορτογαλία 1-1 3

3.Μαυροβούνιο 1-1 3

4.Ρουμανία 0-2 2