Έναν έντονο διάλογο φαίνεται πως είχε ο Λιονέλ Μέσι, με τον διαιτητή του Ρεάλ – Μπαρτσελόνα, Χεσούς Χιλ Μανθάνο, κατά τη διάρκεια του clasico που βρήκε νικήτρια τη Βασίλισσα» με 2-1 και… παραπονούμενους τους Καταλανούς.

Τα ΜΜΕ της Ισπανίας αναφέρονται στα παράπονα που έχει η Μπαρτσελόνα από τη διαιτησία του Χέσους Χιλ Μανθάνο στο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης και μάλιστα φέρνουν στην επιφάνεια και ένα «επεισόδιο» που είχε ο Ισπανός ρέφερι με τον Λιονέλ Μέσι.

«Διαιτητή δείξε σεβασμό, να μιλάς καλά», φέρεται να ήταν τα λόγια του Αργεντινού στον διαιτητή –κατά τη διάρκεια του αγώνα- με τον Μανθάνο όμως να απαντά στον ηγέτη της Μπαρτσελόνα

«Γνωρίζεις τους κανόνες του ποδοσφαίρου ή όχι; Αν όχι θα στους εξηγήσω αργότερα» φέρεται να είπε ο Μανθάνο στον Μέσι.

🎙️| Gil Manzano (Clasico referee) to Leo Messi after his complaints: “Do you know the rules of football or not? If you don’t, then I’ll explain them to you later.” #rmalive