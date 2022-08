Ο Παναγιώτης Ρέτσος επέστρεψε στον Ολυμπιακό, με τον Έλληνα αμυντικό να μην κρύβει την ικανοποίηση του για τον επαναπατρισμό του στην ομάδα του Πειραιά.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος επέστρεψε στον Ολυμπιακό ύστερα από 5 χρόνια, με τον 24χρονο αμυντικό να πλέει σε πελάγη ευτυχίας για την επιστροφή του στην ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά,

Μάλιστα έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας περήφανος για την επιστροφή του πρωταθλητές Ελλάδας.

«Χαρούμενος και περήφανος που υπέγραψα ξανά στον Ολυμπιακό! Ανυπομονώ για αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Happy and proud to sign for @olympiacosfc again. Looking forward to this new chapter in my career! ⚪️🦁 #Olympiacos #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/PAvzwAUe5k