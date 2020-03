Το ντέρμπι της Serie A ανάμεσα σε Γιουβέντους και Ίντερ αποφασίστηκε να διεξαχθεί χωρίς οπαδούς λόγω των κρουσμάτων του κορονοϊού στην Ιταλία, αλλά ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχασε την ευκαιρία για… πανηγυρική είσοδο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της “βέκια σινιόρα” συνηθίζει να χαιρετάει τον κόσμο κατά την είσοδό του στο γήπεδο και αποφάσισε να κάνει το ίδιο ακόμη και σε παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών.

Η κάμερα τον “έπιασε” να κάνει τη σχετική κίνηση προς τους… αόρατους οπαδούς, τρολάροντας ακόμη και τον κορονοϊό, για να γίνει για μία ακόμη φορά viral.

Cristiano Ronaldo taking in this closed doors idea in the best way 😭pic.twitter.com/cJYUVMOKE6