Ο Ρότζερ Φέντερερ έβαλε τέλος στην τεράστια καριέρα του με τη συμμετοχή του στο Laver Cup, αλλά αυτή δεν συνδυάστηκε με νίκη, αφού η Team World έκανε την έκπληξη κόντρα στην Team Europe.

Η ήττα του Στέφανου Τσιτσιπά από τον Φράνσις Τιαφόε “σφράγισε” την ήττα της Team Europe, με τον Ρότζερ Φέντερερ να ανακοινώνει μετά το τέλος της αναμέτρησης, ότι θα δώσει το “παρών” στο Laver Cup και την επόμενη σεζόν, αλλά από άλλο πόστο.

«Δεν ετοίμασα ομιλία, γιατί δεν περίμενα να μιλήσω. Μπράβο στην Team World για την ανατροπή. Περίμενα να κερδίσουμε, αλλά το άξιζαν και μπορούν να το διασκεδάσουν. Ελπίζω μόνο η έντονα συναισθηματική βραδιά της Παρασκευής να μην επηρέασε την ομάδα μου.

Το διασκέδασα πάντως, ήταν ένα φανταστικό τριήμερο. Και τους ευχαριστώ όλους. Θα είμαι και του χρόνου στοLaver Cup να τους υποστηρίξω, από άλλο πόστο».

“Looking forward to next year, I’ll be there too.”



He may not be playing but @rogerfederer‘s in for #LaverCup 2023. pic.twitter.com/IcjGuU9FYj