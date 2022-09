Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-1 σετ [6-1, 6-7(11), 8-10] στο σούπερ τάι μπρέικ από τον Φράνσις Τιαφόε και η Team World πανηγύρισε τη νίκη επί της Team Europe για πρώτη φορά στο Laver Cup, στο “αντίο” του Ρότζερ Φέντερερ στην ενεργό δράση.

Παρά το εξαιρετικό του ξεκίνημα στο ματς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε τέσσερα ματς πόιντ στο δεύτερο σετ και επέτρεψε στον Τιαφόε να κάνει την ανατροπή στο σούπερ τάι μπρέικ για να χαρίσει τη νίκη στην Team World με 13-8 και ενώ απομένει μόνο το παιχνίδι μεταξύ του Δανού Ρουντ και του Αμερικανού Φριτζ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ήταν εκπληκτικός στο πρώτο σετ και “διέλυσε” τον ημιφιναλίστ του πρόσφατου US Open, ενώ στο δεύτερο σετ βρέθηκε να προηγείται στο τάι μπρέικ, χωρίς να καταφέρει να “κλείσει” το ματς και να ισοφαρίσει τη σειρά για την Team Europe.

Στο σούπερ τάι μπρέικ βρέθηκε δε να χάνει με 8-4, αλλά “μάζεψε” τη διαφορά και έφθασε ένα μίνι μπρέικ μακριά από την ισοφάριση, αλλά ο Τιαφόε πήρε τελικά τη νίκη με 10-8 και 2-1 σετ, χαρίζοντας στην Team Europe την πρώτη της νίκη μετά από 4 ήττες στο Laver Cup. Με ήττα γράφτηκε έτσι και το τέλος του Ρότζερ Φέντερερ στην ενεργό δράση, με την καριέρα του στο τένις όμως να παραμένει ανεπανάληπτη.

