Η διάσημη Κολομβιανή τραγουδίστρια, Σακίρα, φωτογραφήθηκε και έδωσε μεγάλη συνέντευξη στο μουσικό περιοδικό billboard, αλλά εκτός από τα τραγούδια της, μίλησε και για το χωρισμό της από τον παλαίμαχο πια ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ.

Η Σακίρα τόνισε ότι δεν πίστευε ότι θα χωρίσει ποτέ από τον Πικέ και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Προτεραιότητά μου ήταν το σπίτι μου, η οικογένειά μου. Πίστεψα στο «μέχρι ο θάνατος να μας χωρίσει». Πίστεψα αυτό το όνειρο και το είχα για μένα, για τα παιδιά μου».

Η Κολομβιανής τραγουδίστριας είπε ότι είχε τέτοιο παράδειγμα και από τους γονείς της, οι οποίοι είναι μαζί σχεδόν 50 χρόνια. «Αγαπούν ο ένας τον άλλον όπως την πρώτη μέρα, με μια αγάπη μοναδική και ανεπανάληπτη. Γνωρίζω λοιπόν ότι είναι δυνατό. Και ήταν πάντα το παράδειγμά μου. Είναι αυτό που ήθελα για μένα και τα παιδιά μου, αλλά δεν συνέβη…», επισήμανε η Σακίρα.

Η τραγουδίστρια του “hips don’t lie” και του “Waka Waka” υποστήριξε ότι άφησε και τη μουσική της καριέρα στο περιθώριο για τον Πικέ και την οικογένειά τους. «Το θέμα είναι ότι του είχα αφοσιωθεί. Στην οικογένεια μας, σε αυτόν. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα να παρακολουθήσω την επαγγελματική μου καριέρα όσο βρισκόμουν στη Βαρκελώνη».

Τέλος, για τα παιδιά της η Σακίρα ανέφερε: «Δεν μπορούσα να αφήσω τα παιδιά μου και απλώς να πάω κάπου να κάνω μουσική έξω από το σπίτι μου. Ήταν δύσκολο να διατηρηθεί ο ρυθμός. Η κατάσταση των μέσων ενημέρωσης ήταν δύσκολη για αυτούς (σ.σ. στη Βαρκελώνη). Είχαμε παπαράτσι στο κατώφλι μας κάθε μέρα. Εδώ, είναι κανονικά παιδιά που απολαμβάνουν την κανονικότητα, κάτι που πρέπει να είναι το σχολείο, ένα ασφαλές καταφύγιο όπου μπορούν να είναι ο εαυτός τους».

Shakira is @billboard’s newest cover-star! ✨🎥 To celebrate it, watch Shak looking back at her chart history — talking about some of the most memorable moments of her musical career. pic.twitter.com/em8cgWlVnD — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) September 21, 2023

.@shakira‘s hits don’t lie 👏



From her breakout hit at age 18 to “Hips Don’t Lie” to her collab with #KarolG and beyond, she reflects on her history on the @billboardcharts with @billboardlatin. Watch now ahead of her appearance at #BillboardLatinWeek. pic.twitter.com/6LNp21GYNw — billboard (@billboard) September 21, 2023