Σάκκαρη: Δεν θα γίνει ο τελικός στο «Grampians Trophy»!

Δυσάρεστη εξέλιξη για τη Μαρία Σάκκαρη. Αν και έδειχνε ικανή να κατακτήσει το Grampians Trophy στη Μελβούρνη, δεν θα έχει τελικά την ευκαιρία για να το κάνει.

Δεν θα έχουμε νικητή. Ακόμα κι αν προκριθεί στον τελικό του «Grampians Trophy», η Μαρία Σάκκαρη δεν θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο!

Το τουρνουά πηγαίνει τώρα στην ημιτελική του φάση (μπήκε εσπευσμένα στο πρόγραμμα για τις αθλήτριες που ήταν σε αυστηρή καραντίνα 14 ημερών) και ο τελικός του θα… βρει πάνω στην έναρξη του Australian Open (08.02.2021).

Έτσι, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με το αυστραλιανό Grand Slam, το «Graham Trophy» δεν θα έχει τελικό. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Κυριακή και οι νικητές τους θα μοιραστούν τα κέρδη του φιναλίστ και ανάλογα τις θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.

Due to the delayed schedule and the start of the Australian Open on Monday, the final of the Grampians Trophy will not be played.



The semifinals will go forward as scheduled on Sunday. Both finalists will receive finalist points and finalist prize money.