Ο Νίκολα Γιόκιτς αναδείχθηκε MVP του NBA και διαδέχθηκε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως ο κορυφαίος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, συγκεντρώνοντας την πλειοψηφία των ψήφων.

Ο Σέρβος σέντερ πήρε 91 από τους 101 ψήφους, με τον δεύτερο Κάρι να έχει 5. Μία ψήφος στον Ντέρικ Ρόουζ όμως ήταν αυτή που προκάλεσε σάλο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο Αμερικανός γκαρντ των Νιου Γιορκ Νικς κάνει μετά από χρόνια μια καλή σεζόν στο NBA, αλλά δεν ήταν καν βασικός στην ομάδα του, γεγονός που έφερε έντονες αντιδράσεις για την ψήφο που έλαβε.

Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν πήρε καμία, ενώ μία είχε ο Τζοέλ Εμπίντ που ήταν το φαβορί για το βραβείο του MVP μέχρι που τραυματίστηκε. Ως εκ τούτου προκλήθηκαν έντονες αντιδράσεις στα social media για το ποιος ψηφίζει έτσι στο NBA, με τα αμερικανικά ΜΜΕ να σπεύδουν να διευκρινίσουν ότι δεν επρόκειτο για κάποιο μέλος τους, αλλά από τη συγκεντρωτική ψηφοφορία του κοινού.

Derrick Rose got more 1st place MVP votes than: Luka Doncic Damian Lillard Kawhi Leonard LeBron James James Harden Julius Randle Whoever voted for Derrick Rose should never be able to vote again. pic.twitter.com/ZmfVXOBUDH

Jokic wins, Embiid 2nd, Curry 3rd.



Derrick Rose got an MVP first-place vote. League source tells AP it was not from media; it was the consensus fan vote.



And LeBron James’ streak continues: 18 years with at least one MVP vote.