Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και Αρσέν Βενγκέρ έγραψαν τη δική τους τεράστια πορεία στο χώρο του ποδοσφαίρου, δίνοντας απίστευτη “λάμψη” στην Premier League. Οι δυο προπονητές θα λάβουν την ύψιστη τιμή από την αγγλική Λίγκα.

Η Premier League τιμάει τους Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και Αρσέν Βενγκέρ, βάζοντας τους δυο κορυφαίους προπονητές στο Hall Of Fame του αγγλικού πρωταθλήματος.

Θυμίζουμε ότι ο Σκωτσέζος θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέκτησε -μεταξύ άλλων- 13 πρωταθλήματα Αγγλίας και δύο Champions League με τους “κόκκινους διαβόλους”. Στον αντίποδα, ο Αλσατός τεχνικός κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Αγγλίας και επτά Κύπελλα με την Άρσεναλ. Δεν χρειάζεται να πούμε, ότι από τα… χέρια τους πέρασαν κορυφαίο ονόματα του αθλήματος.



Να αναφέρουμε ότι ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είναι μέλος του συμβουλίου των κόκκινων διαβόλων, ενώ ο Αρσέν Βεγκέρ είναι διευθυντής ανάπτυξης του ποδοσφαίρου στη FIFA.

Two legends who helped define the Premier League.



Sir Alex Ferguson and Arsene Wenger are the first two inductees of the 2023 #PLHallOfFame pic.twitter.com/fwgwtst5c3