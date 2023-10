Θλίψη στο αγγλικό αλλά και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον. Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών, τρία χρόνια μετά την απώλεια του αδερφού του και άλλοτε συμπαίκτη του στην Εθνική Αγγλίας, Τζάκι Τσάρλτον.

Ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον υπήρξε ποδοσφαιρικό σύμβολο της εποχής του με τα χρώματα τόσο της Εθνικής Αγγλίας όσο και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Επέζησε του αεροπορικού δυστυχήματος του Μονάχου το 1958 όταν σκοτώθηκαν 21 επιβάτες, ανάμεσά τους 8 παίκτες των «Κόκκινων Διαβόλων».

Φορώντας τη φανέλα με το νούμερο «7», ο Μπόμπι Τσάρλτον σημείωσε 249 γκολ σε 758 παιχνίδια, παίζοντας με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, βοηθώντας την ομάδα να κατακτήσει το 1968 το πρώτο της Κύπελλο Πρωταθλητριών.

Παρά το γεγονός ότι έπαιζε ως μέσος, σκόραρε 49 φορές σε 106 παιχνίδια για την Εθνική ομάδα της Αγγλίας. Δέκα χρόνια μετά την τραγωδία του Μονάχου, ο Μπόμπι Τσάρλτον ήταν από τους βασικούς συντελεστές της στέψης των «Τριών Λιονταριών» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966. Κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα την ίδια χρονιά, υπερισχύοντας του επίσης θρυλικού Εουσέμπιο της Εθνικής Πορτογαλίας.

Απολαύστε γκολ του μεγάλου Μπόμπι Τσάρλτον:

Μάλιστα μετά το τέλος της καριέρας του ο Μπόμπι Τσάρλτον υπηρέτησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από διοικητικό πόστο για 39 ολόκληρα χρόνια, ενώ το 1994 τιμήθηκε με τον τίτλο του Σερ από τη Βασίλισσα Ελισάβετ για την προσφορά του στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Σε δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα η οικογένεια του Μπόμπι, έκανε γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον θάνατό του:

«Με μεγάλη λύπη μοιραζόμαστε την είδηση ​​του ειρηνικού θανάτου του Σερ Μπόμπι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (σ.σ. 21.102.2023). Ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

Η οικογένειά του θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες της σε όλους όσους συνέβαλαν στη φροντίδα του και στους πολλούς ανθρώπους που τον αγάπησαν και τον στήριξαν. Ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή της οικογένειας αυτή τη στιγμή»

«Τα λόγια ποτέ δεν θα είναι αρκετά», αναφέρει η λιτή ανακοίνωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον θάνατο του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον:

Με βαθιά θλίψη υποδέχτηκε την είδηση της απώλειας του μεγάλου Μπόμπι Τσάρλτον η Premier League:

«Η Πρέμιερ Λιγκ με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκε τον θάνατο του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, ενός από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Οι σκέψεις και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια απευθύνονται στην οικογένεια και τους φίλους του Sir Bobby, καθώς και σε όλους στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

