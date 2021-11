Εκτός αγωνιστικών πλάνων της Μπαρτσελόνα και υπό ιατρική παρακολούθηση θα μείνει ο Σέρχιο Αγουέρο. Διαβάστε την ανακοίνωση των Καταλανών.

Ο Σέρχιο Αγκουέρο θα υποβληθεί σε θεραπεία για την καρδιακή αρρυθμία που παρουσίασε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με την Αλαβές και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις μήνες, όταν και θα αξιολογηθεί η πορεία της υγείας του.

«Ο Κουν Αγουέρο έχει υποβληθεί σε διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία από τον Dr. Ζοσέπ Μπρουγάδα. Δεν θα είναι διαθέσιμος για τους αγώνες και κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών μηνών, θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας για να καθοριστεί η διαδικασία ανάρρωσής του», αναφέρει η ανακοίνωση των Καταλανών.

