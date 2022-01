Ένα ανατριχιαστικό ατύχημα είχε ο έμπειρος Αμερικανός σκιέρ Τζορτζ ΜακΚουίν, κατά τη διάρκεια αγώνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ακροβατικού Σκι.

Ο Τζορτζ ΜακΚουίν χτύπησε το κεφάλι του στη ράμπα κατά τη διάρκεια του τελικού άλματος, λιποθύμησε ενώ βρισκόταν στον αέρα κι έπεσε με το κεφάλι στο χιόνι. Οι εικόνες από το σοκαριστικό ατύχημα του έμπειρου Αμερικανού σκιέρ τις τελευταίες ώρες κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Το ιατρικό team έσπευσε να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον έμπειρο αθλητή, μετά το ανατριχιαστικό ατύχημά του στην πίστα.

Λίγο αργότερα, ο Τζορτζ ΜακΚουίν ανέβασε ένα story στο Instagram, με τον ΜακΚουίν να φαίνεται να χαμογελά, κρατώντας ψηλά τον αντίχειρά του για να δείξει ότι είναι καλά, παρά τις εμφανείς εκδορές στο πρόσωπό του.

«Μια επικίνδυνη πτώση, αλλά είμαι καλά» έγραψε ο σκιέρ στο σχόλιό του.

Terrifying moment mogul skier gets knocked out cold on a jump https://t.co/duEHcrnAzK