Ο Σκότι Πίπεν συνεχίζει να ρίχνει “φαρμάκι” για τον Μάικλ Τζόρνταν, προκαλώντας πολλές απορίες στους θαυμαστές των δυο θρύλων του μπάσκετ

Ο Σκότι Πίπεν έχει πάρει… φτυάρι και -στο πλαίσιο της προώθησης του βιβλίου του, “Unguarded”- δεν διστάζει να ρίξει αρκετό “χώμα” στον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο «Ινδιάνος» βγάζει πικρίες προς τον “G.O.A.T. του παγκόσμιου αθλητισμού τον χαρακτήρισε εγωιστή για την απόφασή του να αποσυρθεί από τους Μπουλς για να ασχοληθεί με το μπέιζμπολ και πρόσθεσε πως απόλαυσε το μπάσκετ όσο ο “Αέρινος” απείχε από τους “Ταύρους”.

«Η απόφασή του να αποσυρθεί τότε ήταν μεγάλη, αλλά και εγωιστική. Όμως αυτός ήταν ο Μάικλ. Ήταν ένας τύπος που πίστευε πως μπορούσε να κάνει τα πάντα μόνος του», τόνισε.

«Δεν με ενόχλησε. Το 1994 και σε ένα κομμάτι του 1995 μάλλον ήταν οι σεζόν που διασκέδασα περισσότερο το μπάσκετ. Ήμασταν μια πολύ καλή ομάδα και απρόβλεπτη. Απολάμβανα να παίζω, ίσως περισσότερο από ποτέ άλλοτε στην καριέρα μου», πρόσθεσε στο GQ Sports.

Να αναφέρουμε ότι στο διάστημα χωρίς τον Τόρνταν στο πλάι του, ο Σκότι Πίπεν είχε ρεκόρ καριέρας με 22 πόντους και 8,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, με τους Μπουλς να τελειώνουν την κανονική περίοδο με 55-27, αλλά να αποκλείονται από τους Νικς στα ημιτελικά της Ανατολής με 4-3.

Κλείνοντας, να επισημάνουμε πως ο Τζόρνταν υμνήσει πολλές φορές την προσφορά του Πίπεν, κάτι που έγινε τόσο στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ “ The Last Dance”, όσο και στην ομιλία του, κατά την είσοδο του στο Hall Of Fame του μπάσκετ.