Σοκ στον Ολυμπιακό με Βαλμπουενά

Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί των υπηρεσιών και του Ματιέ Βαλμπουενά για τις επόμενες εβδομάδες. Μετά τους Ελ Αραμπί και Χασάν, ο Πέδρο Μαρτίνς θα χάσει ακόμα ένα βασικό γρανάζι της ομάδας.

Τα “χτυπήματα” είναι απανωτά στον Ολυμπιακό. Πριν προλάβουν οι Πειραιώτες να συνέλθουν από τις απουσίες των Ελ Αραμπί και Χασάν λόγω κορονοϊού, ήρθε κι ο τραυματισμός του Βαλμπουενά για να κάνει ακόμα χειρότερη την κατάσταση.

Ο Γάλλος μέσος, ο οποίος αποτελεί τον ηγέτη του Ολυμπιακού, ενημέρωσε ότι χτύπησε στην προπόνηση και θα χάσει τις επόμενες εβδομάδες.

“Δυστυχώς τραυματίστηκα στην προπόνηση και θα απουσιάσω τις επόμενες εβδομάδες. Παραμένω 100% δίπλα στην ομάδα, ως συνήθως. Πάμε”, αναφέρει ο Γάλλος άσος στον λογαριασμό του στο twitter.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά υπέστη θλάση στην προπόνηση και θα μείνει εκτός δράσης για δύο εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει ότι ο Βαλμπουενά δεν θα παίξει σίγουρα με τον Παναθηναϊκό αλλά κι από τη Μάντστεστερ Σίτι, χάνοντας πολύ σημαντικά παιχνίδια για το ελληνικό πρωτάθλημα και το Champions League.

Unfortunately, I got injured in practice and I will miss the next few weeks.



I remain 100% behind the team as usual! Let’s go #Olympiacos 🔴⚪ pic.twitter.com/4FiwY5JIdY