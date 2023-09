Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα video με την έκπληξη που επιφύλασσε ο Σάσα Βεζένκοφ στον Βασιλη Σπανούλη, στο gala που πραγματοποιήθηκε για τον παλαίμαχο μπασκετμπολίστα των «ερυθρόλευκων».

Συγκεκριμένα ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του όταν αντίκρισε τον Σάσα Βεζένκοφ, με τον «Kill Bill» μάλιστα να κάνει πλάκα στον παίκτη των Σακραμέντο Κίνγκς αναφέροντας «Θα μας τρελάνεις; Πότε ήρθες;».

Το συγκεκριμένο video αναρτήθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός στο twitter και μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει αρκτές θετικές αντιδράσεις.

Moments of happiness come with the unexpected!!!



Sasha Vezenkov surprised Vassilis Spanoulis by coming all the way from USA! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #TheNightOfTheLegend pic.twitter.com/lYPswoQRhT