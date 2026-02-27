Σπανούλης: Σουτάραμε άθλια, όταν βάζεις 65 πόντους στο σύγχρονο μπάσκετ δεν μπορείς να κερδίσεις παιχνίδι

Ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στην κακή εικόνα της Εθνικής Ελλάδας στην επίθεση στην ήττα από το Μαυροβούνιο στα Άνω Λιόσια.

Μετά το τέλος του αγώνα της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο, ο Βασίλης Σπανούλης ανέφερε ότι η ήττα οφείλεται στην άσχημη εκτέλεση των σουτ, τη βιασύνη και την έλλειψη ρυθμού της ομάδας.

“Δεν πιστεύω είναι τύχη, σουτάραμε άθλια την μπάλα, ήμασταν πάρα πολύ βιαστικοί και τα παιδιά ήταν εκτός ρυθμού. Στο επόμενο θα είμαστε καλύτεροι. Προσπαθήσαμε στην άμυνα, δεχθήκαμε 67 πόντους αλλά τα ποσοστά στην επίθεσή μας ήταν άθλια και δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε με τέτοια ποσοστά”, τόνισε αρχικά ο προπονητής της γαλανόλευκης.

Για την εμφάνιση των αντιπάλων: “Πιστεύω πως φάγαμε 67 πόντους. Όταν βάζεις 65 πόντους στο σύγχρονο μπάσκετ δεν μπορείς να κερδίσεις παιχνίδι. Χάσαμε πάρα πολλά ελεύθερα, ήμασταν ανυπόμονοι και πιστεύω πως πρέπει να είμαστε πιο υπομονετικοί και να παίρνουμε πιο σωστές αποφάσεις”.

Για το αν “φταίει” η χρονική περίοδος που οι παίκτες είναι κουρασμένοι: “Όχι”.