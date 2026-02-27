Ελλάδα – Μαυροβούνιο 65-67: Αναπάντεχη ήττα για τη γαλανόλευκη στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ με μοιραίο Τολιόπουλο

Την πρώτη ήττα της στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027 υπέστη η Εθνική Ελλάδας. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη παρουσίασε κάκιστη εικόνα στο κλειστό των Άνω Λιοσίων και ηττήθηκε από το Μαυροβούνιο με 67-65. Μοιραίος ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Η Εθνική Ελλάδας ήταν αγνώριστη, παρότι παρατάχθηκε με τους έμπειρους παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο ρόστερ της.

Δεν κατάφερε να βρει ποτέ ρυθμό στην επίθεση και μοιραία ηττήθηκε από τους ψυχωμένους Μαυροβούνιους, οι οποίοι στάθηκαν τυχεροί στο φινάλε, αφού ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν μπόρεσε από κοντά να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

Οι δύο ομάδες θα ξανασυναντηθούν στην Ποντγκόριτσα στις 2 Μαρτίου για την τέταρτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Μουντομπάσκετ 2027.

Ο αγώνας

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι σε όλη την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Η Ελλάδα έγραψε το 10-7 (5’20’’) με τον Μήτρου Λονγκ με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το προβάδισμα (14-15, 8’10’’) και να επιστρέφουν μετατρέποντας το 17-15 (9’) και το 23-23 (11’) σε 26-33 (15’10’’). Το Μαυροβούνιο εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της ελληνικής ομάδας πάλεψε για τα επιθετικά ριμπάουντ και βρήκε τον τρόπο να φτάσει στο +7.

Μέσα από αλλαγές και προσπάθεια στην άμυνα η Ελλάδα βρήκε τον δικό της τρόπο να απαντήσει. Αντετοκούνμπο, Παπανικολάου και Καλαϊτζάκης έφτασαν ως το καλάθι για να πάρει ξανά το προβάδισμα (34-33, 16’) και να φτάσει με τέσσερις συνεχόμενους πόντους από τον Τολιόπουλο στο 38-35 (19’). Το Μαυροβούνιο και ο Χατζιμπέγκοβιτς νίκησαν όμως το χρόνο και με ένα μακρινό τρίποντο έκλεισαν το πρώτο μισό επιστρέφοντας στη θέση του οδηγού (38-40).

Η Ελλάδα έφερε το παιχνίδι στα ίσια με την επιστροφή στο παρκέ (40-40) με τον Μήτρου Λονγκ, αλλά στην πορεία βρέθηκε και πάλι πίσω στο σκορ (43-48, 24′) με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει 52-55. Ο Τολιόπουλος από την γραμμή οδήγησε σε μία ακόμη ισοπαλία (57-57, 32′). Ο Παπανικολάου έγραψε το 60-61 (35’30”) βάζοντας και τον κόσμο στην εξίσωση.

Ο Λαρεντζάκης πήγε στη γραμμή για το 61-61 (36’10”) και το 63-63 (37’50”) και ο Καλαϊτζάκης έδωσε το προβάδισμα (38’20”), αλλά το Μαυροβούνιο ήταν και πάλι εκεί και με ένα γρήγορο 4-0 έγραψε το 65-67 με 37” στο ρολόι και πήρε τη νίκη με το τελικό 65-67.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-19, 38-40, 52-55, 65-67.

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ρογκαβόπουλος 2, Λαρεντζάκης 6 (1), Μωραϊτης 2, Τολιόπουλος 5, Καλαϊτζάκης Π. 6, Χαραλαμπόπουλος 1, Παπανικολάου 12 (2), Χουγκάς 4 (1), Αντετοκούνμπο Κ. 13, Μήτογλου 6, Μήτρου Λονγκ 8 (2).

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 16/26 δίποντα, 6/34 τρίποντα, 15/21 βολές, 31 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 9 επιθετικά), 18 ασίστ, 23 φάουλ, 13 λάθη, 13 κλεψίματα, 1 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Μαυροβουνίου: 20/37 δίποντα, 4/18 τρίποντα, 15/22 βολές, 44 ριμπάουντ (31 αμυντικά – 13 επιθετικά), 19 ασίστ, 23 φάουλ, 20 λάθη, 8 κλεψίματα, 1 μπλοκ.

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

1η αγωνιστική

Ελλάδα – Ρουμανία 91-64

Μαυροβούνιο – Πορτογαλία 62-83

2η αγωνιστική

Πορτογαλία – Ελλάδα 68-76

Ρουμανία – Μαυροβούνιο 75-80

3η αγωνιστική

Ελλάδα – Μαυροβούνιο 65-67

27/2 21.00 Πορτογαλία – Ρουμανία

4η αγωνιστική

2/3 19.00 Ρουμανία – Πορτογαλία

2/3 20.00 Μαυροβούνιο – Ελλάδα

5η αγωνιστική

2/7 Ρουμανία – Ελλάδα

2/7 Πορτογαλία – Μαυροβούνιο

6η αγωνιστική

5/7 Ελλάδα – Πορτογαλία

5/7 Μαυροβούνιο – Ρουμανία

Η κατάταξη

1.Μαυροβούνιο 2-1 5

2.Ελλάδα 2-1 5

3.Πορτογαλία 1-1 3

4.Ρουμανία 0-2 2