Τεράστιος! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «λύγισε» τον Ζβέρεφ με 3-2 σετ στον μεγάλο ημιτελικό του Roland Garros και πλέον κοιτά στα μάτια το μεγάλο τρόπαιο, με αντίπαλο έναν… μύθο: Είτε τον Ναδάλ, είτε τονξ Τζόκοβιτς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γίνεται έτσι ο πρώτος Έλληνας τενίστας που θα δώσει το παρών στον τελικό του φημισμένου τουρνουά του Παρισιού, αλλά και γενικά στην τελική φάση οποιουδήποτε γκραν σλαμ!

Φυσικά η μεγάλη νίκη του Έλληνα πρωταθλητή έγινε… έκτακτη είδηση σε μιντιακούς κολοσσούς μεταξύ των οποίων το AFP, το BBC, ο Guardian, το Sky Sports και πολλοί ακόμη!

Δείτε πώς… ανάγκασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα διεθνή ΜΜΕ να τον «βγάλουν έκτακτο»

#BREAKING Stefanos Tsitsipas became the first Greek player to reach a Grand Slam final Friday, when he defeated Germany's Alexander Zverev in a bruising five-setter at the French Open #RolandGarros For #AFPSports pic.twitter.com/JIJB4GPHBg — AFP News Agency (@AFP) June 11, 2021

Με συνεχείς αναρτήσεις φυσικά μετέδωσε τα… νέα και ο επίσημος λογαριασμός του Roland Garros που μιλά για την ιστορία που γράφει ο Έλληνας τενίστας!

🇬🇷PEAK GREEK🇬🇷



In his fourth major semi, @steftsitsipas becomes the first Greek player to reach a Grand Slam singles final with a 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 victory over Alexander Zverev. #RolandGarros pic.twitter.com/C33m9eHdH3 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021

HISTORY FOR GREECE 🇬🇷@steftsitsipas reaches his first Grand Slam final with an epic 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 victory against Zverev.#RolandGarros pic.twitter.com/uCZyE98tVr — ATP Tour (@atptour) June 11, 2021

Φωτογραφίες: Reuters.