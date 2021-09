Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήθελε να δει από κοντά τον Ρότζερ Φέντερερ στο Laver Cup. Ο Ελβετός θρύλος του τένις δεν του χάλασε το… χατίρι και του έκανε την έκπληξη.

Ο Ρότζερ Φέντερερ βρέθηκε στη Βοστώνη για να παρακολουθήσει από κοντά την πρώτη μέρα του Laver Cup κι έκανε την έκπληξη στους παίκτες της διοργάνωσης.

Ο 40χρονος Ελβετός τενίστας μίλησε στην κάμερα της διοργάνωσης που τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο, αποκαλύπτοντας ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν από τους αθλητές που τον αναζήτησαν περισσότερο.

“Πήρα ένα μήνυμα από τον Στέφανο που με ρώταγε που είμαι, ότι του λείπω και ότι με χρειάζεται στην ομάδα. Δεν του είπα ότι θα έρθω, θα του κάνω έκπληξη. Δεν ξέρω ποιος ξέρει από την υπόλοιπη ομάδα ότι θα έρθω. Ίσως ο Μποργκ γνωρίζει αλλά δεν είναι και σούπερ έκπληξη. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ”, δήλωσε ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός πήγε κατευθείαν στις εγκαταστάσεις του TD Garden και μίλησε με τους αθλητές, ενώ έδωσε και μία αγκαλιά στον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος τον έχει σαν είδωλο.

.@RogerFederer had a surprise in store for Team Europe in Boston.#LaverCup pic.twitter.com/WfY5CRzQ04