Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ντόμινικ Στρίκερ στο δεύτερο γύρο του US Open και στην εξέδρα βρίσκονται πολλοί Έλληνες, αλλά και γενικότερα οπαδοί του κορυφαίου Έλληνα τενίστα.

Ένας από αυτούς μάλιστα, νεαρός στην ηλικία, κατάφερε να γίνει viral, αφού είχε μαζί του μία μινιατούρα με τη μορφή του Στέφανου Τσιτσιπά στην εξέδρα, ενώ φορούσε και μπλούζα με την ελληνική σημαία.

Παίζοντας με την BobbleHead μινιατούρα στην κερκίδα του US Open, ο πιτσιρικάς κέρδισε τα βλέμματα στο γήπεδο, αλλά και την κάμερα της διοργάνωσης, με αποτέλεσμα να γίνει και σχετική ανάρτηση από τους διοργανωτές του αμερικανικού Γκραν Σλαμ.

Bringing your Stefanos Tsitsipas bobblehead to the #USOpen.



Fan level 3,000 👏 pic.twitter.com/MLVsxuVp5K