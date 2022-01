Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει τον κόσμο στο πλευρό του στο Australian. Οι Έλληνες της Μελβούρνης γεμίζουν το γήπεδο στα παιχνίδια του και δεν σταματούν να τον αποθεώνουν.

Οι κερκίδες γέμισαν με ελληνικές σημαίες και στο παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με το Γιανίκ Σίνερ για τα προημιτελικά του Australian Open.

Ο κόσμος δεν σταματούσε να φωνάζει υπέρ του Τσιτσιπά, ενώ ακούστηκε στις κερκίδες και το γνωστό σύνθημα από το Euro 2004 «Σήκωσε το, το τιμημένο».

Οι Έλληνες της Μελβούρνης πιστεύουν πολύ στις δυνατότητες του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος τα πηγαίνει περίφημα στο Australian Open.

Στο μεταξύ, δείτε πως υποδέχθηκε ο κόσμος τον Έλληνα τενίστα στην είσοδο του στο γήπεδο:

A top 10 clash for a spot in the #AO2022 semifinals? Yes please 🙌



🇮🇹 @janniksin 🆚 @steftsitsipas 🇬🇷#EmiratesFlyBetterMoments • @emirates • #AusOpen pic.twitter.com/dli9MVOAJz