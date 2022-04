Η έντονη βροχόπτωση έφερε προβλήματα στον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ίλια Ιβάσκα, στην πρεμιέρα του στο ATP 500 Barcelona Open Bancbadell, αλλά ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε να έχει πολύ καλή διάθεση.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πλησίαζε στην κατάκτηση του πρώτου σετ κόντρα στον Ίλια Ιβάσκα, αλλά η βροχή του… χάλασε τον αγώνα, αφού οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να τον σταματήσουν, κάνοντας κάτι ανάλογο και στη συνέχεια, κατά την προθέρμανση των δυο αθλητών.

Μάλιστα, περιμένοντας να ληφθεί η απόφαση για επανέναρξη του αγώνα, η κάμερα «συνέλαβε» τον Στέφανο Τσιτσιπά να κάθεται στον πάγκο του και να κρατάει την ομπρέλα στο ball girl που βρέθηκε δίπλα του. Μετά από λίγα λεπτά, η αναμέτρηση ξεκίνησε και πάλι, αλλά είχε νέα διακοπή στο 5-1 του πρώτου σετ.

Just look at that smile 🥰@steftsitsipas providing shelter from the rain in Barcelona!#BCNOpenBS pic.twitter.com/P2Dk3SVdf6