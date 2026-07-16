Στέφανος Τσιτσιπάς – Ζερόμ Κιμ 2-1: Νίκη μετά από «θρίλερ» για τον Έλληνα τενίστα στο Γκστααντ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε… θρίλερ τον αγώνα με τον Ζερόμ Κιμ στο τουρνουά του Γκστάαντ, αλλά κατάφερε τελικά να φθάσει στη νίκη με 2-1 σετ [6-4, 6-7(2), 7-6(5)] και την πρόκριση στον τρίτο γύρο του τουρνουά.

Με το ματς να έχει διακοπεί στο 1-1 σετ και 5-5 γκέιμ στο τρίτο σετ, λόγω ορατότητας στο κορτ, οι δύο αθλητές συνέχισαν μία ημέρα μετά τη “μάχη” τους και ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε να κάνει δύο υπερβάσεις για να φθάσει στη νίκη.

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Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έδωσε διπλό μπρέικ πόιντ στον Ζερόμ Κιμ, αλλά κράτησε στη συνέχεια την ψυχραιμία του και πήρε το προβάδισμα με 6-5, πριν οδηγηθεί η αναμέτρηση σε τάι μπρέικ.

Εκεί ο Ελβετός τενίστας βρέθηκε να προηγείται από την αρχή με μίνι μπρέικ, αλλά και πάλι ο Τσιτσιπάς έκανε την ανατροπή και με 7-5 έφθασε στο 2-1 στα σετ, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον τρίτο γύρου του ελβετικού τουρνουά. Επόμενος αντίπαλος για το Νο87 της παγκόσμιας κατάταξης, θα είναι ο Αρτούρ Ριντερκνές, Νο28 στον κόσμο.