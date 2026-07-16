Αγγλία: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να μην είναι δικό μας, αλλά τα Νησιά Φώκλαντ σίγουρα είναι»

Συνεχίζεται η… αντιδικία Αργεντινής και Αγγλίας μετά τον ημιτελικό του Μουντιάλ, αφού το πανό που σήκωσαν οι παίκτες της “αλμπισελέστε”, έχει φέρει αντιδράσεις στο Νησί.

Οι οπαδοί και οι παίκτες της Αργεντινής ανάρτησαν ένα πανό που έγραφε «οι Μαλβίνες είναι της Αργεντινής», μετά την πρόκριση επί της Αγγλίας στο Μουντιάλ και η FIFA ξεκινάει έρευνα, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες και να ακούσει όσους εμπλέκονται στην εμφάνιση του πανό.

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Σχετικό αίτημα που έκανε η βρετανική κυβέρνηση στην FIFA, όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP). «Το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να μην είναι δικό μας, αλλά τα Νησιά Φώκλαντ (η βρετανική ονομασία για τις Μαλβίνες) σίγουρα είναι», απάντησε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Νωρίτερα, ο Βρετανός υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ δήλωσε ότι επρόκειτο για «κατάφωρη παραβίαση» των κανονισμών της FIFA και ότι η παγκόσμια ομοσπονδία θα πρέπει να διεξάγει «ενδελεχή» έρευνα για το περιστατικό.

Τα Νησιά βρίσκονται στον Νότιο Ατλαντικό, , 600 χιλιόμετρα από τις ακτές της Αργεντινής, και αποτέλεσαν το πεδίο πολέμου μεταξύ Αργεντινής και Ηνωμένου Βασιλείου το 1982, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα 649 θανάτους Αργεντινών και 255 Βρετανών σε διάστημα 74 ημερών.

Από την ήττα της σε αυτή τη σύγκρουση, η Αργεντινή συνεχίζει να διεκδικεί την κυριαρχία των νησιών.

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Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, προσπάθησε να υποβαθμίσει την κατάσταση: «Ας μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Οι Μαλβίνες ανακτώνται μέσω σοφής διπλωματίας, όχι μέσω φτηνών πατριωτικών χειρονομιών», δήλωσε στο «Radio Mitre», χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στις ενέργειες των παικτών.

«Κάνουμε τεράστια πρόοδο διπλωματικά. Καταφέραμε να πείσουμε τον ΟΗΕ να αναγκάσει την Αγγλία να έρθει να μιλήσει μαζί μας, αλλά ας μην παρασυρθούμε, είναι απλώς ένας ποδοσφαιρικός αγώνας», πρόσθεσε.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ