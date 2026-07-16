Super League: Το συνοπτικό πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-27

Η Super League έκανε γνωστό το συνοπτικό πρόγραμμα της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026-27, με την πρεμιέρα να γίνεται το διήμερο 22-23 Αυγούστου.

Λίγο πριν γίνει γνωστό και το πρόγραμμα των αγώνων για τις 14 ομάδες της Super League για τη νέα σεζόν, η διοργανώτρια αρχή δημοσιοποίησε τις ακριβείς ημερομηνίες, για τις 26 αγωνιστικές της κανονικής περιόδου, πριν τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ.

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Το βράδυ της Πέμπτης (21:00) θα έχουμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος, με όλες τις ομάδες να μαθαίνουν τη σειρά με την οποία θα αντιμετωπίσουν τους αντιπάλους τους στη νέα σεζόν της Super League.

Το πρόγραμμα της σεζόν 2026-27

1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου

2η αγωνιστική: 29-30 Αυγούστου

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3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου

4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου

5η αγωνιστική: 19-20 Σεπτεμβρίου

6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου

7η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου

8η αγωνιστική: 24-25 Οκτωβρίου

9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου

10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου

11η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου

12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου

13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου

14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου

15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου

16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου

17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου

18η αγωνιστική: 23-24 Ιανουαρίου

19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου

20η αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου

21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου

22η αγωνιστική: 20-21 Φεβρουαρίου

23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου

24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου

25η αγωνιστική: 13-14 Μαρτίου

26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου