Ο Κέβιν Ντουράντ βρέθηκε σε γήπεδο στο Πόρτλαντ και “φούντωσε” ξανά τις φήμες για μία μετεγγραφή του στους Μπλέιζερς του Ντέμιεν Λίλαρντ.

Μετά την απόφασή του να ζητήσει ανταλλαγή από τους Μπρούκλιν Νετς, τα σενάρια για το επόμενο σταθμό της καριέρας του Κέβιν Ντουράντ δίνουν και παίρνουν. Οι Φοίνιξ Σανς όμως κράτησαν τον Έιτον και δεν μπορούν πια να αποτελέσουν προορισμό για τον KD, ενώ δύσκολα θα πάει τελικά και στους Μαϊάμι Χιτ, αφού ούτε ο Αντεμπάγιο είναι δυνατόν να αποτελέσει αντάλλαγμα, εξαιτίας της παρουσίας του Μπεν Σίμονς (έχουν αμφότεροι Rookie Max συμβόλαιο) στους Νετς.

Δύσκολο μοιάζει και για τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς να βρουν αρκετά ανταλλάγματα για τον δύο φορές MVP των τελικών του NBA με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, αλλά μία… αστεία ανάρτηση του Λίλαρντ με τους δυο τους ως συμπαίκτες στην ομάδα, ήταν αρκετή για να συνδυαστεί με την… προπόνηση του Ντουράντ στο Πόρτλαντ.

KD just casually shooting hoops at Parkrose HS in Portland 👀 pic.twitter.com/pRRDhLNPT2