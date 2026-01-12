Super League: Ο Ολυμπιακός ξανά στην κορυφή, με τη «σφαγή» για την πρώτη θέση να συνεχίζεται και το 2026

Ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και το 2026 στη Super League, αφού στην πρώτη αγωνιστική της νέας χρονιάς, η ισοπαλία της ΑΕΚ με 1-1 στην έδρα του Άρη, έφερε νέα αλλαγή στην κορυφή, με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει στην πρώτη θέση.

Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ εναλλάσσονται διαρκώς τη φετινή σεζόν στην… κούρσα της Super League, με τους Πειραιώτες να εκμεταλλεύονται αυτή τη φορά την απώλεια βαθμών της Ένωσης, για να επανέλθουν σε θέση ισχύος.

Οι δύο “δικέφαλοι” από την πλευρά τους όμως, είναι ακόμη πίσω του, σε απόσταση μόλις ενός βαθμού και έτσι η… μάχη αναμένεται να συνεχιστεί μέχρις εσχάτων για την κορυφή και τον τίτλο του πρωταθλητή.

Σε θέση οδηγού ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε σε φόρμα στο ξεκίνημα του 2026, αφού μετά την κατάκτηση του Super Cup, “πέρασε” άνετα και από το Περιστέρι με 2-0, για να επιστρέψει σε θέση οδηγού στη Super League.

Μία αγωνιστική μετά το προσπέρασμα της ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός κατάφερε να επανέλθει στην κορυφή και περιμένει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, για την… τελική ευθεία του πρωταθλήματος, με στόχο το back to back στους εγχώριους τίτλους.

Οι Πειραιώτες έδειξαν στον Ατρόμητο το… μέταλλο που χρειαζόταν και εκμεταλλεύτηκαν τη νέα απώλεια βαθμών της ΑΕΚ για να πάρουν και πάλι τα… ηνία στη βαθμολογία της Super League.

Η «μάχη» του τίτλου και ο Παναθηναϊκός

Η πρώτη αγωνιστική του 2026 στη Super League έδειξε πάντως ότι η “μάχη” για τον τίτλο μπορεί να συνεχιστεί φέτος μέχρι τα πλέι οφ. Ο ΠΑΟΚ έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση και πέρασε με “τριάρα” από το Αγρίνιο, ενώ η ΑΕΚ έχασε με δυσκολία τους βαθμούς στο ντέρμπι στην έδρα του Άρη, όντας με τη σειρά της σε… καλό φεγγάρι στη σεζόν.

Τόσο ο Ολυμπιακός λοιπόν, όσο και ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, εμφανίζονται έτοιμοι να “παλέψουν” μέχρι τέλους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και αν συνεχίσουν σε αυτό το ρυθμό, όλα θα κριθούν φέτος στα πλέι οφ.

Εκτός διεκδίκησης φαίνεται από την άλλη πλευρά ότι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, που ξεκίνησε με νίκη τη νέα χρόνια, αλλά έχει μείνει στο -14 από την κορυφή, έστω και με ένα παιχνίδι λιγότερο. Οι “πράσινοι” νίκησαν άνετα με 3-0 τον ουραγό Πανσερραϊκό, αλλά δεν… ενθουσίασαν με την απόδοσή τους, αφού το ματς “τελείωσε” νωρίς με δύο πέναλτι στα πρώτα 11 λεπτά του αγώνα.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ δείχνει να βρίσκεται σε μία δική της… κατηγορία και να σκέφτεται περισσότερο το “χτίσιμο” της ομάδας ενόψει της επόμενης σεζόν, με βασικό της στόχο για φέτος, ένα καλό ευρωπαϊκό “εισιτήριο”.

Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet 1-1

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Λεβαδειακός – Βόλος 3-1

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 4-0

Άρης – ΑΕΚ 1-1

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0

Η βαθμολογία της Super League

1. Ολυμπιακός 39

2. ΠΑΟΚ 38

3. ΑΕΚ 38

4. Λεβαδειακός 31

5. Παναθηναϊκός 25*

6. Βόλος 25

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

9. Παναιτωλικός 15

10. ΟΦΗ 15*

11. Αστέρας Τρίπολης 13

12. Ατρόμητος 13

13. ΑΕΛ Novibet 10

14. Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο

H επόμενη αγωνιστική (17η)

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Πανσερραϊκός – Κηφισιά (3.30μμ)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

ΑΕΛ Novibet –Αρης (5μμ)

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (7μμ)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (9μμ)

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (6μμ)

Βόλος – Ατρόμητος (8μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ