Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0: Νίκη στο «ρελαντί» με δύο πέναλτι για τους «πράσινους» στη Super League

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το με το… δεξί το 2026, αφού επικράτησε εύκολα με 3-0 του Πανσερραϊκού στο ΟΑΚΑ για την 16η αγωνιστική της Super League και πανηγύρισε την 7η νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα.

Βρίσκοντας δύο πέναλτι στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε να “καθαρίσει” τον Πανσερραϊκό και να πάρει το θετικό αποτέλεσμα στο πρώτο του ματς για τη νέα χρονιά στη Super League.

Ο Τζούρισιτς με διπλή προσπάθεια και ο Ζαρουρί ευστόχησαν από τα 11 βήματα για το “τριφύλλι”, ενώ ο Γεντβάι πέτυχε το τρίτο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, με τον Τετέι να χάνει στη συνέχεια καλές ευκαιρίες για ένα δικό του τέρμα στο ντεμπούτο του με τους “πράσινους”. Ακυρωμένο πέναλτι και γκολ που δεν μέτρησε για οφσάιντ είχαν οι Σερραίοι στο ματς.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο ματς και προσπάθησε να “πιέσει” την άμυνα του Πανσερραϊκού, κερδίζοντας κόρνερ στην πρώτη φάση του αγώνα. Κατάφερε έτσι να κερδίσει και πέναλτι, αφού το VAR ανέδειξε ένα κράτημα στον Τουμπά μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής έδωσε την ευκαιρία στον Τζούρισιτς να ανοίξει το σκορ μόλις στο 4′ από τα 11 βήματα.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός χρειάστηκε διπλή προσπάθεια για να σκοράρει, αφού ο Τσομπανίδης απέκρουσε την εκτέλεσή του, αλλά έστω και μέσω… ριμπάουντ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-0 στο ματς.

Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε αμέσως να βγάλει αντίδραση και είχε δύο καλές στιγμές στην περιοχή του Παναθηναϊκού, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά τον Κότσαρη και οι “πράσινοι” βρήκαν γρήγορα και ένα δεύτερο γκολ, ξανά με πέναλτι.

Στο 11ο λεπτό, ο Καλάμπρια ανετράπη από τον Τσαούση την ώρα που σούταρε από κοντά, με τον διαιτητή να δείχνει ξανά τη βούλα, παρά το γεγονός ότι χρειάστηκε να εξετάσει τη φάση και στο VAR. Ο Ζαρουρί ανέλαβε αυτή τη φορά την εκτέλεση και ευστόχησε για το 2-0 του “τριφυλλιού” στο παιχνίδι.

Μετά το δεύτερο γκολ της ομάδας του Μπενίτεθ, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, με τον Πανσερραϊκό να παίρνει μέτρα στο γήπεδο, αλλά τον Παναθηναϊκό να ελέγχει το ρυθμό και να ψάχνει τους κενούς χώρους για να “τελειώσει” το ματς.

Οι “πράσινοι” βρήκαν τελικά και ένα τρίτο γκολ, αλλά και πάλι από στημένη μπάλα. Ένα κόρνερ με πάσα και σέντρα του Ζαρουρί, οδήγησε σε μία άψογη κεφαλιά του Γεντβάι από κοντά, για το 3-0 του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση.

Αυτό ήταν και το σκορ στο πρώτο ημίχρονο, με το δεύτερο μέρος να μετατρέπεται σε τυπική διαδικασία. Οι γηπεδούχοι εμφανίστηκαν στο… ρελαντί και έψαξαν κυρίως ένα ακόμη γκολ με τον Τετέι, ο οποίος και ήθελε να σκοράρει για πρώτη φορά με τη νέα του ομάδα. Ο Τσομπανίδης τον νίκησε όμως σε τρεις περιπτώσεις μέσα σε λίγα λεπτά, αποκρούοντας δύο σουτ και μία κεφαλιά του Έλληνα επιθετικού.

Στη συνέχεια, ο Πανσερραϊκός είδε VAR και διαιτητή να του ακυρώνει ένα πέναλτι με τον Ιβάν και ένα γκολ για οφσάιντ του Καρέλη, με αποτέλεσμα το σκορ να μην αλλάξει μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Οι Σερραίοι έμειναν και με παίκτη λιγότερο στα τελευταία λεπτά, μετά την αποβολή του Ντε Μάρκο με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 86′, χωρίς πάντως να επηρεάσει αυτό την εξέλιξη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με νίκη το 2026 και ελπίζει σε μία καλύτερη πορεία τη νέα χρονιά, ώστε να πλησιάσει τους πρωτοπόρους της βαθμολογίας, την ώρα που ο Πανσερραϊκός παραμένει ουραγός στη Super League.

Οι συνθέσεις στο Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός

Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Καλάμπρια, Τουμπά, Γεντβάι, Κώτσιρας, Ζαρουρί (81′ Κυριακόπουλος), Τσιριβέγια (80′ Σιώπης), Πελίστρι (66′ Μπόκος), Τζούριτσιτς (66′ Σάντσες), Τσέριν, Τεττέη

Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης, Λύρατζης (58′ Ουαγκέ), Φέλτες, Βέρνον, Τσαούσης, Νάνελι (46′ Γκελασβίλι), Ομεονγκά (46′ Δοϊρανλής), Λιάσος, Μπρουκς, Σοφιανός (59′ Καρέλης), Ιβάν (77′ Μασκανάκης)