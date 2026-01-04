Μαρόκο – Τανζανία 1-0: Πρόκριση στα προημιτελικά του Copa Africa για τους διοργανωτές με βασικό τον Ελ Κααμπί

Το Μαρόκο κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του Copa Africa χάρη στο γκολ του Μπραχίμ Ντίας στο 64′ που διαμόρφωσε το 1-0 υπέρ της ομάδας του Ρεντραγκί κόντρα στην Τανζανία.

Ο Ελ Κααμπί ξεκίνησε βασικός για το Μαρόκο, όμως δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Ο Μπραχίμ Ντίας το έκανε για τους διοργανωτές και χάρισε την πρόκριση στους «8» του Copa Africa. Ο Σαϊμπάρι στο 15′ βρήκε δίχτυα για τους νικητές, όμως το τέρμα του είχε ακυρωθεί για οφσάιντ.

Το Μαρόκο έχασε τον Ουναΐ, καθώς στην τελευταία προπόνηση τραυματίστηκε και θα απουσιάσει για έξι εβδομάδες από τη δράση. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε στο γήπεδο με πατερίτσες. Ο Ντίας, μάλιστα, όταν σκόραρε αφιέρωσε το γκολ στον άτυχο μεσοεπιθετικό.

Η ομάδα του Ελ Κααμπί θα περιμένει τον αντίπαλο της στα προημιτελικά (09/01/26, 21:00), που θα προκύψει από το παιχνίδι Νότια Αφρική – Καμερούν (04/01/26, 21:00).