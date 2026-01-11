Άρης – ΑΕΚ 1-1: Η Ένωση πήρε την ισοπαλία στο «Βικελίδης» και έπεσε από την κορυφή της Super League

Έχοντας μια “χλομή” εικόνα -αλλά με δυνατό φινάλε- η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη που χρειαζόταν στην έδρα του Άρη. Η Ένωση προηγήθηκε αλλά οι γηπεδούχοι πήραν το βαθμό (1-1), έχοντας μάλιστα και γκολ που ακυρώθηκε μετά από onfield review. Τεράστιες χαμένες ευκαιρίες για τους “κιτρινόμαυρους” μετά το 90 για το “διπλό”.

Η ΑΕΚ ήταν φανερά επηρεασμένη από τη διακοπή των τριών εβδομάδων της Super League και είδε το νικηφόρο της σερί των 10 αγώνων να σταματάει στο “Βικελίδης”. Με το βαθμό αυτό, η Ένωση έφτασε τους 38 βαθμούς, όσους έχει και ο δεύτερος ΠΑΟΚ και βρίσκεται στο -1 από τον πρωτοπόρο, Ολυμπιακός. Ο Άρης έφτασε τους 21 βαθμούς.

Ο Άρης μπήκε στο ματς με διάθεση να έχει την κατοχή της μπάλας κι έτσι να μη δώσει την ευκαιρία στην ΑΕΚ να βρει καλό ρυθμό και να αναπτυχθεί επιθετικά. Η Ένωση άρχισε σιγά σιγά να κερδίζει μέτρα και στο 8′ έφτασε στο 0-1. Ο Πήλιος απομάκρυνε από την περιοχή της Ένωσης, ο Τεχέρο έκανε τραγικό λάθος με το κακό γύρισμά του προς τα πίσω, ο Λιούμπιτσιτς βγήκε μόνος του μπροστά και θέλοντας να σιγουρέψει το γκολ, έδωσε δίπλα του στον Κοϊτά που με κενή εστία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Άρης ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, έπαιξε αρκετά από την πλευρά του Οντουμπάτζο, απείλησε άμεσα την εστία της ΑΕΚ και στο 11′ έφτασε στην ισοφάριση. Από εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου, ο Λιούμπιτσιτς απομάκρυνε με κεφαλιά, η μπάλα πήγε πάνω στον Γένσεν που έκανε το κοντρόλ και με ένα ωραίο μονοκόμματο σουτ την έστειλε στα δίχτυα.

Η ΑΕΚ προσπάθησε και “πατήσει” καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δέχθηκε πίεση ψηλά. Η άνοδος των Πινέδα και Μαρίν, όμως, την βοήθησε να βελτιώσει την εικόνα της στο χώρο του κέντρου. Ο Ρουμάνος είχε μια καλή εκτέλεση φάουλ στο 22′ με τον Αθανασιάδη να διώχνει σε κόρνερ. Στην άμυνα όμως η Ένωση παρουσίασε κάποια προβλήματα, με τον Άρη να “χτυπάει” τους Μουκουντί και Ρέλβας στην ταχύτητα, ενώ και ο Πήλιος ντουμπλαρίστηκε από αντιπάλους.

Η Ένωση είχε στη συνέχεια την κατοχή της μπάλας αλλά δεν κατάφερε να διασπάσει την οργανωμένη διάταξη των γηπεδούχων (ο Ζοάο Μάριο βοήθησε ελάχιστα), με το ματς να φτάνει στην ανάπαυλα, χωρίς να δώσει άλλη μεγάλη ευκαιρία στις δυο εστίες.

Ο Άρης ξαφνικά “ξύπνησε” και στο 67′ έφτασε σε γκολ με τον Ντουντού που δεν μέτρησε(τραγική η εκτίμηση του Στρακόσα στη φάση και στο σουτ που έγινε), με το Var να καλεί τον διαιτητή, που έδωσε τελικά φάουλ του Ρόουζ στον Ζοάο Μάριο, στην αρχή της φάσης. Ο Μάρκο Νίκολιτς πέρασε τον Μάνταλο στη θέση του Πινέδα, “στηρίζοντας” μεσοεπιθετικά την ομάδα του και λίγο μετά έριξε στο ματς, Βάργκα και Ελίασον.

Ο Άρης πάντως για αρκετά λεπτά έδειξε να έχει το… πάνω χέρι και είχε κάποια καλά σουτ προς την εστία του Στρακόσα, ενώ στο 78′ είχε δοκάρι, σε εκτέλεση φάουλ του Μόντσου. Ο Νίκολιτς έριξε στο ματς και τον Κουτέσα, για να βοηθήσει την ομάδα του να κάνει ευκαιρία (είχε πολλά λεπτά να το κάνει).

Το ματς έφτασε στα τελευταία του λεπτά, με την ΑΕΚ να έχει μεγάλες ευκαιρίες για να “κλέψει” τη νίκη. Στο 90′ ο Αθανασιάδης απέκρουσε το σουτ του Ελίασον, όμως, η απομάκρυνση του Άλβαρο ήταν λανθασμένη, με τον Γιόβιτς να στέλνει άουτ την μπάλα από το ύψος του πέναλτι και με εξουδετερωμένο τον γκολκίπερ του Άρη.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Μάνταλος έπιασε το σουτ λίγο μέσα από τα όρια της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι των Θεσσαλονικέων.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντινγκά, Αλβαρο, Ρόουτζ, Τεχέρο, Ράτσιτς, Μόντσου, Γένσεν (80′ Γαλανόπουλος), Ντούντου, Πέρεθ, Καντεβέρε.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Οντουμπάτζο, Μαρίν, Πινέδα (61′ Μάνταλος), Ζοάο Μάριο (66′ Ελίασον), Λιούμπισιτς (66′ Βάργκα), Κοϊτά (84′ Κουτέσα), Γιόβιτς.

Διαιτητής: Σάγκι

Βοηθοί: Ντάλε, Βαλστάντσβε

Τέταρτος: Ματσούκας

VAR: Χάγκενες, Τόρκελσεν

