Ο Ρικ Πιτίνο έφυγε για τις ΗΠΑ, μετά την αναβολή των αγώνων σε Euroleague και Basket League, θέλοντας να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο 67χρονος τεχνικός είχε οικεία πρόσωπά του που αντιμετώπισαν πρόσφατα προβλήματα υγείας και υπό το φόβο του κορονοϊού έσπευσε να βρεθεί κοντά τους.

Με ανάρτησή του στο twitter σχολίασε μάλιστα το γεγονός, γράφοντας: «Πηγαίνω πίσω στο Μαϊάμι για να είμαι με την οικογένειά μου. Μείνετε ασφαλείς στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε πως υπάρχει προοπτική στον ορίζοντα. Σας αγαπάω αδέλφια μου!».

Heading back to Miami to be with family. Stay safe Greece. Let’s hope promise is on the horizon. Love you my brothers!