Ο παλιός παίκτης της Νιούκαστλ και τη Λίβερπουλ, Κρεγκ Μπέλαμι, συγκλόνισε με την εξομολόγησή του στην Daily Mail, για την οικονομική του χρεοκοπία.

Ο Μπέλαμι υποστήριξε ότι έχασε όλα του τα λεφτά, εξαιτίας κακών οικονομικών επιλογών και πλέον δεν μπορεί ούτε να αγοράσει ένα σπίτι για να μείνει. Συμβούλευσε έτσι τους νέους ποδοσφαιριστές, να προσέχουν ποιους εμπιστεύονται.

«Τα τελευταία 5-6 χρόνια ζω σαν μελλοθάνατος. Απλά περιμένω κάποιον να μου δώσει τη λύτρωση και να με απαλλάξει από όλο αυτό, απλά περίμενα την πόρτα να χτυπήσει και κάποιος να μου πει σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα. Απλά δεν γίνεται να κοιτάξεις μπροστά. Έχασα όλα τα χρήματα που κέρδισα, δεν μπορώ να αποκτήσω ούτε σπίτι πλέον. Οικονομικά δεν έχω μέλλον, δεν μπορώ να αποκτήσω τίποτα. Έχασα τα πάντα».

Για τις αιτίες της χρεοκοπίας του: «Η ζωή μου ήταν τακτοποιημένη, δεν ήμουν ποτέ φοροφυγάς, αλλά ήμουν πραγματικά αφελής. Όλα όσα είχα, μου τα πήραν. Εάν σε συμβουλεύουν οι λάθος άνθρωποι, όλα μπορούν να καταστραφούν. Έφτασα στο σημείο να θεωρώ την οριστική μου χρεοκοπία, ανακούφιση, να τη θεωρώ ως μία ευκαιρία να ζήσω ξανά.

Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι σπατάλησα όλα μου τα χρήματα στο ποτό, τον τζόγο και τα ναρκωτικά, αλλά δεν το έκανα. Ποτέ δεν άγγιξα ναρκωτικά από όταν ήμουν μικρό παιδί, μέχρι και σήμερα. Δεν τζογάρω, ποτέ δεν τζόγαρα σε τυχερά παιχνίδια, αλλά βασίστηκα και τζόγαρα δυστυχώς σε λάθος ανθρώπους».

Το μήνυμα στους νέους ποδοσφαιριστές: «Θέλω όλο αυτό να είναι προειδοποίηση προς άλλους ποδοσφαιριστές, να τσεκάρουν τα πάντα και να είναι βέβαιοι πως όσοι εμπιστεύονται είναι οι κατάλληλοι. Πρέπει να είναι ενήμεροι ότι εκεί έξω είναι σαν άγρια δύση. Φτιάξτε μία ομάδα ανεξάρτητων ανθρώπων να σας συμβουλεύει και ζητήστε και μία δεύτερη γνώμη. Έζησα και έπαιξα ποδόσφαιρο σε μία περίοδο που οι ποδοσφαιριστές τα έβρισκαν όλα έτοιμα. Κάθε λογαριασμός, όλα ήταν τακτοποιημένα από τον σύλλογο και αυτό ήταν ένα τεράστιο λάθος. Σε κάνει ευάλωτο, είναι καλό για τους ποδοσφαιριστές να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, γιατί κάποια μέρα οι σύλλογοι θα σταματήσουν να είναι εκεί. Θα σταματήσεις το ποδόσφαιρο και θα παραμένεις ένας νέος άνδρας, ποιος θα πληρώσει τους λογαριασμούς σου μετά; Πρέπει να μάθεις να επιζείς, πρέπει να μάθεις να ζεις στον πραγματικό κόσμο».

CRAIG BELLAMY: ‘I don’t bet or drink but I gambled on people… and I lost it all’



