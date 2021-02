Τάιγκερ Γουντς: Δεν θυμάται το ατύχημα – Γιατί δεν του έγινε τεστ για ναρκωτικά

Ο Τάιγκερ Γουντς συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, μετά το σοκαριστικό ατύχημα, το οποίο λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή, αλλά ο ίδιος φέρεται να μη θυμάται τι συνέβη.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη κάνει γνωστό ότι δεν θα διωχθεί ποινικά, με τον σερίφη, Κάρλος Γκονζάλες, που έφθασε πρώτος στο σημείο να δηλώνει ότι ο κορυφαίος γκόλφερ ήταν σε σοκ εκείνη τη στιγμή με την αδρεναλίνη του να έχει χτυπήσει… κόκκινο.

Τάιγκερ Γουντς: Πολλαπλά κατάγματα στο δεξί του πόδι, επιτυχημένη η επέμβαση

Αυτό είναι πιθανό να δικαιολογεί και το γεγονός ότι ο Γουντς δεν θυμάται πως έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του. Η αστυνομία τόνισε πάντως ότι δεν βρέθηκε αλκοόλ ή ναρκωτικά στο αυτοκίνητό του και εξήγησε γιατί δεν του έγινε τεστ για αλκοόλ ή ναρκωτικά.

“Ήταν διαυγής, χωρίς μυρωδιά αλκοόλ, καμία ένδειξη φαρμάκων, ναρκωτικών ή κάτι παρόμοιο. Αυτό δεν ήταν ανησυχητικό, οπότε δεν χρειάστηκε να του γίνει κάποιο τεστ” τόνισε χαρακτηριστικά, ο αστυνομικός διευθυντής Villanueva, ο οποίος επισήμανε ότι λόγω της κατάστασης της υγείας του, θα έπρεπε να υπάρξει ένταλμα για να του πάρουν αίμα, γι’αυτό και δεν προχώρησαν στη συγκεκριμένη ενέργεια.

Tiger Woods does not remember horror crash, says sheriff https://t.co/iyIzLFskgo