Στα 35 του χρόνια, ο Στέλιος Μαλεζάς αποφάσισε να “κρεμάσει” τα παπούτσια του κι ο ΠΑΟΚ δεν ξέχασε τον επί σειρά ετών αρχηγό της ομάδας.

Ο Μαλεζάς αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ σε δύο θητείες και συνολικά 11 χρόνια, όντας μέλος και της ομάδας που κατέκτησε την περασμένη σεζόν το πρώτο νταμπλ της ιστορίας της.

Ο “πιστός στρατιώτης” της ομάδας έβαλε όμως πια τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα και ο ΠΑΟΚ τον “αποχαιρέτησε” με ένα μήνυμα στα social media και φωτογραφίες από ιστορικές στιγμές του στην ομάδα.

«241 παιχνίδια, πέντε γκολ, ένα πρωτάθλημα, τρία Κύπελλα. Ήταν μια απίστευτη διαδρομή αρχηγέ. Σε ευχαριστούμε», έγραψε στη σχετική λεζάντα ο ΠΑΟΚ.

241 games, five goals, one Greek Champion, three Greek Cups!

