Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε κι επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Κίκε Σετιέν, ενώ όλα δείχνουν ότι έχει βρει και τον αντικαταστάτη του, στο πρόσωπο του Ρόναλντ Κούμαν.

Ο Σετιέν ανέλαβε τη θέση του προπονητή της Μπαρτσελόνα διαδεχόμενος τον Ερνέστο Βαλβέρδε στα μέσα της φετινής σεζόν, αλλά κατάφερε να χάσει το πρωτάθλημα και ταυτόχρονα να δεχθεί 8 γκολ από την Μπάγερν Μονάχου, στον αποκλεισμό των “μπλαουγκράνα” στο Champions League.

Κλείδωσε! Αυτός θα είναι ο νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα

Αποτελεί έτσι παρελθόν από την Μπαρτσελόνα, με την επίσημη ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής: “Το Δ.Σ. συμφώνησε ότι ο Κίκε Σετιέν δεν θα συνεχίσει ως προπονητής της πρώτης ομάδας. Είναι η πρώτη απόφαση σε ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης της ομάδας, η οποία θα γίνει με την συναίνεση της τεχνικής ηγεσίας και του νέου προπονητή, ο οποίος θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες”.

❗ Quique Setién no longer first team coach.

The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team.