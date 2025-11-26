Τέλος ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν: «Έφτασε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη»

Παρελθόν από τον πάγκο της Παρτίζαν αποτελεί και επίσημα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο κορυφαίος Ευρωπαίος προπονητής παραιτήθηκε από τον πάγκο της σερβικής ομάδας, μετά τη συντριβή από τον Παναθηναϊκό στην Euroleague.

Με ένα γράμμα του προς τους οπαδούς της Παρτιζάν, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επισημοποίησε το «διαζύγιό» του με τη σερβική ομάδα.

«Έφτασε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα που συνέβησαν αυτή τη σεζόν και να υποβάλω την αμετάκλητη παραίτησή μου», τόνισε μεταξύ άλλων ο “Ζοτς”, ο οποίος παραιτήθηκε μετά τη βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό.

Η επιστολή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Παρτιζάν

“Αγαπητοί φίλαθλοι της Παρτιζάν,

Πριν από τέσσερα και μισό χρόνια επέστρεψα στον αγαπημένο μου σύλλογο και ξεκίνησα μαζί σας να ζω το ομορφότερο όνειρο. Είχα την επιθυμία και τον στόχο η Παρτιζάν μας, ξανά μετά από 10 χρόνια, να γίνει μέρος της Euroleague· και όλοι μαζί τα καταφέραμε. Οι αγώνες του αγαπημένου μας συλλόγου έγιναν κάτι περισσότερο από μπάσκετ, χάρη σε εσάς που είστε οι πιο άξιοι γι’ αυτό. Δυστυχώς, έφτασε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα που συνέβησαν αυτή τη σεζόν και να υποβάλω την αμετάκλητη παραίτησή μου.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν τον σύλλογό μας όλα αυτά τα χρόνια: τον πρόεδρο του συλλόγου και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλους τους ανθρώπους του οργανισμού, καθώς και όλους τους χορηγούς.

Είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους τους παίκτες που ήταν μαζί μας αυτά τα τέσσερα και μισό χρόνια, στα μέλη του προπονητικού μου επιτελείου (τους οποίους έχω πολλές φορές τονίσει ότι είναι οι καλύτεροι που είχα), και φυσικά ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους τους φιλάθλους της Παρτιζάν!

Σας ευχαριστώ για την αμέριστη υποστήριξη, τον σεβασμό και την αγάπη που μου δείξατε όλα αυτά τα χρόνια σε κάθε περίσταση!

Πάντα ένας από εσάς, αιώνια ευγνώμων!

Ζέλικο Ομπράντοβιτς”.

Ο λόγος της παραίτησης

Ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη υπέβαλε την παραίτηση του στη διοίκηση του σερβικού συλλόγου, μετά την τραγική εμφάνιση της ομάδας του απέναντι στον Παναθηναϊκό, όπου γνώρισε τη συντριβή με 91-69.

Η Παρτίζαν δεν λέει να σηκώσει κεφάλι με τίποτα στη φετινή Euroleague, έχοντας ρεκόρ 4-9 μετά από 13 αγωνιστικές και απέχοντας πολύ από τις θέσεις που οδηγούν στα πλέι οφ.

Οι Σέρβοι έχουν γνωρίσει 3 σερί ήττες στη διοργάνωση και η γενικότερη εικόνα τους είναι απογοητευτική με βάση τους στόχους που είχε θέσει η Παρτίζαν στο ξεκίνημα της σεζόν αλλά και το μπάτζετ που έχει.

Υποψήφιος για αντικαταστάτης του ο Τρινκιέρι

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί παρελθόν από την Παρτίζαν και ήδη η σερβική ομάδα εμφανίζεται να εξετάζει την περίπτωση του Αντρέα Τρινκιέρι για την αντικατάστασή του.

Μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στη Ζαλγκίρις Κάουνας το περασμένο καλοκαίρι, ο Ιταλός προπονητής κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά και σύμφωνα με τη σερβική ιστοσελίδα, Μοzzart Sport, είναι φαβορί για τη θέση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.