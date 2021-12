Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο Ισπανός προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα και θα λείψει από τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι την Πρωτοχρονιά.

Ο κορονοϊός χτυπάει ανελέητα τις ομάδες της Premier League, με τις αναβολές αγώνων να διαδέχονται η μία την άλλη.

Η ανακοίνωση της Αρσεναλ:

«Ο Μίκελ Αρτέτα θα χάσει τον αγώνα μας με τη Μάντσεστερ Σίτι την Πρωτοχρονιά αφού βρέθηκε θετικός στην Covid-19. Ο Μικέλ Αρτέτα απομονώνεται σύμφωνα με τις κυβερνητικές οδηγίες και του ευχόμαστε να είναι καλά.»

🚨 Mikel Arteta will miss our match against Manchester City on New Year’s Day, after testing positive for COVID-19