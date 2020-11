Θετικός στον κορονοϊό ο Λουτσέσκου

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό, όπως ενημέρωσε επίσημα η Αλ Χιλάλ.

Η Αλ Χιλάλ έχει “χτυπηθεί” ανελέητα από τον κορονοϊό. Από τον Covid-19 δεν κατάφερε να ξεφύγει ούτε ο προπονητής της ομάδας, Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Όπως ορίζει το υγειονομικό πρωτόκολλο, ο Ρουμάνος προπονητής θα παραμείνει σε καραντίνα τις επόμενες ημέρες, ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών.

