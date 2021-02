Θρήνος για σούπερ σταρ του NBA που έχασε τον πατέρα του (pic)

Ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν των Σαν Αντόνιο Σπερς βυθίστηκε στο πένθος με το θάνατο του πατέρα του, τον οποίο και έκανε γνωστό ο ίδιος με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media.

Λίγο πριν ετοιμαστεί ο ίδιος για μία ακόμη συμμετοχή στη γιορτή του NBA, το All Star Game, η προσωπική του ζωή άλλαξε για πάντα, με τον χαμό του πατέρα του, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα υγείας.

«Αυτό που με ένοιαζε ήταν να είσαι εσύ περήφανος. Μακάρι να μπορούσα να σου πω ευχαριστώ μια τελευταία φορά. Σ’ αγαπώ μπαμπά», έγραψε ο ΝτεΡόζαν στο twitter.

Thoughts go out to DeMar DeRozan after he announced the loss of his father 🙏 pic.twitter.com/QodnZVx7nA