«Το Ιράν σας περιμένει με ανοιχτές αγκάλες, ελάτε σπίτι» – Το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τις ποδοσφαιρίστριες να επιστρέψουν

Η Εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν βρίσκεται στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ και ορισμένα από τα μέλη είναι πιθανό να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, με τον επικεφαλής του κέντρου δημόσιας διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών να τις καλεί να επιστρέψουν στη χώρα τους.

Πέντε από τις αθλήτριες της Εθνικής ομάδας του Ιράν έλαβαν ανθρωπιστική βίζα από την Αυστραλία και οι υπόλοιπες θα πρέπει να ζητήσουν άσυλο από τη χώρα στο αεροδρόμιο, αν το επιθυμούν.

Παρόλ’ αυτά από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν βγήκε ένα μήνυμα προς τις αθλήτριες το οποίο τις καλεί στη χώρα, λέγοντας χαρακτηριστικά, ότι τις περιμένουν «με ανοιχτές αγκάλες».

Λίγες ώρες πριν, διαδηλωτές βρέθηκαν έξω από το ξενοδοχείο της αποστολής για να υποστηρίξουν τις αθλήτριες της Εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν.

They slaughtered more than 165 innocent Iranian schoolgirls in a double-tap Tomahawk attack in the city of Minab, and now they want to take our athletes hostage in the name of “saving” them?



The audacity and hypocrisy are staggering.



March 10, 2026

«Σφαγίασαν περισσότερες από 165 αθώες Ιρανές μαθήτριες σε μια διπλή επίθεση με Tomahawk στην πόλη Μινάμπ και τώρα θέλουν να πάρουν ομήρους τις αθλήτριές μας στο όνομα της «σωτηρίας» τους;

Το θράσος και η υποκρισία είναι συγκλονιστικά. Προς την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν: μην ανησυχείτε—το Ιράν σας περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Ελάτε σπίτι», έγραψε ο επικεφαλής του κέντρου διπλωματίας του Ιράν στο X.

Μένει να φανεί, αν όσες από τις αθλήτριες επιστρέψουν στη χώρα θα είναι ασφαλείς ή αν θα έχουμε άσχημες ειδήσεις από την Τεχεράνη.