Η Αυστραλία χορηγεί ανθρωπιστική βίζα στις 5 αθλήτριες της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Η Αυστραλία συμφώνησε να χορηγήσει βίζες σε πέντε παίκτριες της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν κι έτσι να παραμείνουν στη χώρα, μετά τη διεθνή αναστάτωση που προκλήθηκε, σχετικά με την στοχοποίηση που δέχθηκε η ομάδα (σ.σ. χαρακτηρίστηκαν ως προδότριες πολέμου από την κρατική τηλεόραση της χώρας τους)

Η καθησυχαστική αυτή εξέλιξη έρχεται μετά και από την παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προέτρεψε τις αρχές στην Αυστραλία, να δώσει στις ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Ιράν άσυλο και να μην τις αφήσει να επιστρέψουν πίσω στην Τεχεράνη, λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Τόνι Μπερκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι επίσης ευπρόσδεκτα να παραμείνουν στην Αυστραλία. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες ώρες η εθνική ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν ολοκλήρωσε την παρουσία της στη διοργάνωση του Asian Cup.

Η παγκόσμια ένωση παικτών FIFPRO δήλωσε νωρίτερα σήμερα (09.03.2026) ότι υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες για την τύχη της ομάδας, καθώς ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην πατρίδα της, αφού τα μέλη της χαρακτηρίστηκαν «προδότες πολέμου» επειδή αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό της ύμνο πριν από έναν αγώνα.

Η απόφαση των παικτριών να σιωπήσουν κατά τη διάρκεια του ύμνου του Ιράν πριν από τον πρώτο αγώνα τους εναντίον της Νότιας Κορέας χαρακτηρίστηκε από έναν σχολιαστή στο Islamic Republic Iran Broadcasting ως «κορυφή της ατιμίας».

Στη συνέχεια, η ομάδα τραγούδησε τον ύμνο και απηύθυνε χαιρετισμό πριν από τον δεύτερο αγώνα της εναντίον της Αυστραλίας, πυροδοτώντας φόβους μεταξύ των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ότι οι γυναίκες είχαν εξαναγκαστεί να το κάνουν αυτό από κυβερνητικούς φρουρούς.