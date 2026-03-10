Εθνική ποδοσφαίρου Ιράν: Διαδηλωτές προσπάθησαν να μπλοκάρουν το λεωφορείο με τις αθλήτριες στην Αυστραλία

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν κατά την αναχώρησή της από το ξενοδοχείο στην Αυστραλία μετά τον αποκλεισμό από το ασιατικό Κύπελλο μπλοκαρίστηκε από διαδηλωτές που φώναζαν «σώστε τα κορίτσια μας».

Ομάδα διαδηλωτών μπλόκαρε προσωρινά το λεωφορείο που μετέφερε της αθλήτριες της Εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν στο αεροδρόμιο Gold Coast του Σίδνεϊ, με την αστυνομία να τους απομακρύνει και το όχημα να συνεχίζει κανονικά την πορεία του.

Η Αυστραλία, όπως έγινε γνωστό από τα επίσημα χείλη του υπουργού Εξωτερικών, Τόνι Μπερκ, πρόσφερε ανθρωπιστικές βίζες σε πέντε από τις αθλήτριες, μετά την στοχοποίηση από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, που τις χαρακτήρισε «προδότριες πολέμου».

Last night I was able to tell five women from the Iranian Women’s Soccer team that they are welcome to stay in Australia, to be safe and have a home here. pic.twitter.com/2JQp9q9Z8W — Tony Burke (@Tony_Burke) March 9, 2026

Η «Guardian» ανέφερε ότι τουλάχιστον μία από τις αθλήτριες της ομάδας φαινόταν να κλαίει μέσα στο πούλμαν, ενώ διαδηλωτής, που ήταν μέσα στο ξενοδοχείο τόνισε ότι είδε μία από τις παίκτριες να οδηγείται στο πούλμαν από άτομο της αποστολής που της κράταγε το χέρι από τον καρπό.

Ο Ζάκι Χαϊντάρι της Διεθνούς Αμνηστίας Αυστραλίας δήλωσε ότι οι παίκτριες πρέπει να έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν με τους αξιωματούχους στο αεροδρόμιο. «Οι αξιωματούχοι των τελωνείων και της μετανάστευσης, καθώς και οι αξιωματικοί της Αυστραλιανής Συνοριακής Δύναμης, έχουν την ευκαιρία να παρέμβουν και να υπενθυμίσουν στην ομάδα τα δικαιώματά τους να αναζητήσουν προστασία στην Αυστραλία».

Και πρόσθεσε, ότι η προσφορά προστασίας από την αυστραλιανή κυβέρνηση θα πρέπει να επεκταθεί και στις οικογένειες των παικτριών του Ιράν.

@SenRaffCiccone @AlboMP @ASIO @SenatorWong

Iran’s women football players are literally being held hostage on their team bus until their outbound flight is ready for takeoff. They will face grave danger upon returning to Iran. PLEASE INTERVENE. https://t.co/g1joTAkJWk (@Pahlavi_Returns) March 10, 2026

Σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο X φαίνονται αρκετοί άνθρωποι στο αεροδρόμιο Gold Coast να βλέπουν το πούλμαν με τις ιρανές αθλήτριες, οι οποίες όπως γράφεται είναι όμηροι στο λεωφορείο περιμένοντας να ετοιμαστεί η πτήση επιστροφής τους, ενώ υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τη ζωή τους αν τελικά πατήσουν το πόδι τους στο Ιράν.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε χαρακτήρισε την κατάσταση «ιδιαίτερα ευαίσθητη», τονίζοντας ότι η επιλογή ανήκει στις ίδιες τις παίκτριες. «Αν χρειάζονται τη βοήθειά μας, η βοήθεια είναι εδώ», δήλωσε. Οι πέντε παίκτριες που έλαβαν ανθρωπιστικές βίζες φέρεται να ξέσπασαν σε κλάματα όταν πήραν στα χέρια τους τα έγγραφά τους.

Νομικοί εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο παραβίασης της νομοθεσίας περί «εξαναγκαστικής απομάκρυνσης», η οποία απαγορεύει τη μετακίνηση ανθρώπων από ή προς την Αυστραλία υπό πίεση ή καταναγκασμό.