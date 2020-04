Συμπληρώθηκαν σήμερα (15/4) 31 χρόνια από την τραγωδία του Χίλσμπορο όπου 96 οπαδοί της Λίβερπουλ έχασαν τη ζωή τους σημαδεύοντας για πάντα το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και την ιστορία της ομάδας, η οποία δεν τους ξέχασε ποτέ.

Πέρασαν 31 χρόνια από την “μαύρη” μέρα του Χίλσμπορο. Στις 15 Απριλίου 1989 στο γήπεδο Χίλσμπορο του Σέφιλντ, κατά την διάρκεια του ημιτελικού αγώνα για το Κύπελλο Αγγλίας, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Νότιγχαμ Φόρεστ, 96 φίλαθλοι, παιδιά, γυναίκες και άνδρες έχασαν τη ζωή τους όταν ποδοπατήθηκαν, ενώ ακόμη 766 άτομα, τραυματίστηκαν.

Έξι λεπτά μετά την έναρξη της αναμέτρησης , ο επικεφαλής της αστυνομίας επέτρεψε την είσοδο σε 2.000 φιλάθλους της Λίβερπουλ, που είχαν εισιτήριο, αλλά δεν είχαν προλάβει να μπουν στο γήπεδο, λόγω των αυξημένων ελέγχων. Η άτακτη είσοδός τους, είχε ως αποτέλεσμα πολλοί φίλαθλοι να στριμωχτούν στα κάγκελα και να πεθάνουν από ασφυξία.

Ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε πρόχειρο νοσοκομείο. Όπως διαπιστώθηκε, 94 φίλαθλοι έχασαν επί τόπου τη ζωή τους, ενώ άλλοι δύο εξέπνευσαν τις επόμενες ημέρες σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονταν βαρύτατα τραυματισμένοι.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας εκείνη την εποχή, Μάργκαρετ Θάτσερ, διέταξε έρευνα. Ο αρχιδικαστής Πίτερ Τέιλορ στο πόρισμά του θεώρησε υπεύθυνη την τοπική αστυνομία, ωστόσο μία ανεξάρτητη επιτροπή, απεφάνθη τον Σεπτέμβριο του 2012 ότι οι 41 από τους 96 νεκρούς θα μπορούσαν να είχαν ζήσει, αν λάμβαναν την κατάλληλη ιατρική βοήθεια.

“Πριν από 31 χρόνια σαν σήμερα, 96 παιδιά, γυναίκες και άνδρες έχασαν τη ζωή τους στο Χίλσμπορο. Οι σκέψεις μας είναι με όλους εκείνους που επηρεάστηκαν από την τραγωδία και τους 96 φιλάθλους που δεν θα ξεχαστούν ποτέ” ήταν το συγκινητικό μήνυμα που έστειλε η Λίβερπουλ μέσω των social media για την επέτειο της τραγωδίας, συνοδεύοντάς το από μία φωτογραφία που περιείχε όλα τα πρόσωπα των θυμάτων.

31 years ago today, 96 children, women and men lost their lives at Hillsborough.



Our thoughts are with all those affected by the tragedy and the 96 fans who will never be forgotten. pic.twitter.com/HQEkIHNi5q