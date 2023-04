Οι ποδοσφαιριστές της Τότεναμ λένε “συγγνώμη” προς τους οπαδούς της ομάδας με τον δικό τους τρόπο, για την ήττα της ομάδας με 6-1 στην έδρα της Νιούκαστλ.

Το Νιούκαστλ – Τότεναμ 6-1 ήταν ένα από τα ματς που προκάλεσαν “σοκ” στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, το σαββατοκύριακο που μας πέρασε και αποτέλεσε -μάλιστα- το κύκνειο άσμα του Κριστιάν Στελίνι στον πάγκο των φιλοξενούμενων.

Αναγνωρίζοντας το μεγάλο μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί και σε μια προσπάθεια να… ηρεμήσουν τους οπαδούς της ομάδας, οι ποδοσφαιριστές της Τότεναμ εξέδωσαν ανακοίνωση, ζητώντας συγγνώμη προς τους φίλους των “σπερς” και αποφασίζοντας ταυτόχρονα να πληρώσουν τα εισιτήρια των οπαδών που ταξίδεψαν στον αγγλικό Βορρά για να δουν την ομάδα τους να δέχεται μια ντροπιαστική ήττα (στο 21 έχανε με 5-0).

«Ως ομάδα καταλαβαίνουμε την οργή και τον θυμό σας. Δεν ήταν αρκετά καλό. Ξέρουμε ότι οι λέξεις δεν είναι αρκετές σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά πιστέψτε μας, μια ήττα σαν αυτή πονάει. Εκτιμάμε την στήριξή σας, είτε στα εκτός είτε στα εντός έδρας παιχνίδια και με αυτό το σκεπτικό θέλουμε να αποζημιώσουμε τους φιλάθλους δίνοντάς τους πίσω το κόστος από τα εισιτήρια.

Ξέρουμε ότι αυτό δεν θα αλλάξει ό, τι έγινε την Κυριακή και θα κάνουμε τα πάντα για να βάλουμε ξανά τα πράγματα στη θέση τους στο ματς με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Πέμπτη, τότε που η στήριξή σας θα σημαίνει τα πάντα για εμάς. Μαζί και μόνο μαζί μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα».

The players have a message for our fans who went to Newcastle on Sunday… pic.twitter.com/HFfmo8R2iH