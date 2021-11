Ο Αντόνιο Κόντε φαίνεται ότι θα είναι ο νέος προπονητής της Τότεναμ, μετά τη λύση της συνεργασίας των “πετεινών” με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, καθώς απομένουν μόνο λεπτομέρειες για να “κλειδώσει” η συμφωνία.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, ο πρώην προπονητής της Ίντερ και της Τσέλσι βρίσκεται ήδη στο Λονδίνο για να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι και το 2023.

Ο Κόντε θα επιστρέψει έτσι στο Νησί μετά το πέρασμά του από τους “μπλε” του Λονδίνου, με τους οποίους είχε κατακτήσει και το πρωτάθλημα του 2017.

Antonio Conte is ready to accept Tottenham proposal. Talks underway and understood to be ‘at final stages’ – salary and long term contract discussed but he seems convinced to say ‘yes’. ⚪️🇮🇹 #THFC



Negotiations to continue in the next few hours in order to complete the agreement. pic.twitter.com/quih3onc7z