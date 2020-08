Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Μπεσίκτας στα προκριματικά του Champions League σε μία περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Η UEFA δεν φαίνεται να… φοβάται πάντως, αφού δεν έβαλε σχετικούς “κλειδάριθμους” στην κλήρωση ώστε να αποφευχθεί μια ελληνοτουρκική “μονομαχία”, όπως είχε κάνει για παράδειγμα ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.

Ελληνοτουρκική “μονομαχία”: Αυτή είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Champions League!

Στα social media όμως, επικρατεί ήδη “αναβρασμός” και είναι χαρακτηριστικό ότι η σχετική ανάρτηση του ΠΑΟΚ στο twitter έχει “κατακλυστεί” από σχόλια οπαδών της τουρκικής ομάδας. “Οι αετοί έρχονται”, “Θα σας ρίξουμε στα κρύα νερά του Αιγαίου”, “Έρχονται οι ειδικές δυνάμεις”, “Ρωτήστε τους παππούδες σας, ξέρουν τη γεύση της θάλασσας” και πολλά άλλα προκλητικά σχόλια υπάρχουν κάτω από το tweet της ελληνικής ομάδας, όπου έχουν “ανέβει” και πλήθος ελληνικών σημαιών.

ΠΑΟΚ: Η Μπεσίκτας βρέθηκε… τυχαία στο “δρόμο” του

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι υπάρχουν και οι πιο… ψύχραιμοι, που καλούν τους Έλληνες για ούζα, ώστε να παρακολουθήσουν μαζί το παιχνίδι των δύο ομάδων.

#UCL @Besiktas will be our rival in 2nd qualifying round of @ChampionsLeague #PAOKBES #draw pic.twitter.com/jQA1Ha6ITx