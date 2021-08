Τρεις παίκτες της Μαρσέιγ τραυματίστηκαν από το “ντου” των οπαδών της Νις στον αγωνιστικό χώρο, όπως αναφέρει το RMC.

Τρεις ποδοσφαιριστές της Μαρσέιγ δέχθηκαν χτυπήματα κατά την εισβολή των οπαδών της Νις. Πιο σοβαρές εκδορές έχει ο Λουάν Πέρες, ο οποίος έδειξε στον φακό τα χτυπήματα στο λαιμό του.

Ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που χτύπησε είναι ο Γκεντουζί, ο οποίος όχι μόνο δεν έκανε πίσω όταν είδες τους οπαδούς να μπουκάρουν στο γήπεδο, αλλά πήγε κατά πάνω τους.

Matteo Guandouzi ‘neck’ after fighting with Nice fans during the game. (Other OM players also injured) pic.twitter.com/HROe4A0yV0

Ο τρίτος, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται, είναι ο Παγέτ, ο οποίος είχε αίματα στην πλάτη.

Το ντέρμπι της νότιας Γαλλίας ανάμεσα στη Νις και τη Μαρσέιγ τινάχθηκε στον αέρα στο 74′ και συγκεκριμένα όταν ο Ντμίτρι Παγέτ δέχθηκε βροχή αντικειμένων από τους οπαδούς των γηπεδούχων και εκνευρισμένος πήρε ένα μπουκάλι και το πέταξε πίσω στην κερκίδα.

Quite incredible scenes between Nice & Marseille 😳



Nice fans throwing bottles etc onto the pitch. Marseille’s Payet reacts by throwing a bottle back into the crowd.



Nice supporters then storm the pitch!



Game suspended.#OGCNOM #Ligue1



pic.twitter.com/MvK70xFNTi